Usa verso designazione Fratelli musulmani come terroristi

New York, 30 apr. (askanews) - Il presidente statunitense, Donald Trump, vuole inserire la Fratellanza musulmana nella lista delle organizzazioni terroristiche. Dopo le indiscrezioni della stampa, la Casa Bianca ha ammesso che l'amministrazione "sta lavorando" a questo proposito."Il presidente ha consultato il suo staff per la sicurezza nazionale e i leader della regione, che hanno condiviso le sue preoccupazioni, e questa designazione sta passando attraverso il processo interno" all'amministrazione, ha reso noto Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, in una e-mail. La Fratellanza musulmana è il più antico movimento islamista egiziano, fondato nel 1928 e diffusosi poi nel resto del mondo islamico. (segue)