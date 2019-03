Usa tagliano fondi a Ong pro-aborto, Pelosi: crudeltà senza fine

New York, 26 mar. (askanews) - Nel 2017, il presidente statunitense Donald Trump ha bloccato i fondi federali diretti alle organizzazioni all'estero che praticano, promuovono o fanno informazione sull'aborto; oggi, il segretario di Stato Mike Pompeo ha annunciato l'inasprimento delle politiche sul tema: saranno colpite anche le organizzazioni che finanziano le associazioni che svolgono attività di sostegno e informazione sull'interruzione di gravidanza. "Non forniremo assistenza alle Ong straniere che danno sostegno finanziario ad altri gruppi stranieri nell'industria globale dell'aborto" ha detto Pompeo.Su Twitter, è arrivata la risposta della democratica Nancy Pelosi, la speaker della Camera. "Non c'è fine alla crudeltà dell'amministrazione Trump. Milioni di donne in tutto il mondo fanno affidamento sull'assistenza sanitaria finanziata dagli Stati Uniti e molti milioni di donne in più saranno arbitrariamente lasciate senza assistenza a causa di questa vergognosa decisione".