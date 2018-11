Usa, Mattis: contro 'carovana' i militari avranno solo manganelli

Roma, 22 nov. (askanews) - In vista dell'arrivo della "carovana" dei migranti provenienti dal centroamerica, le truppe Usa di stanza al confine con il Messico potranno intervenire per reprimere eventuali violenze, ma saranno armate solo di manganelli. Lo ha detto il ministro della Difesa Jim Mattis.La Casa Bianca ha dato disposizione ai quasi 5.800 soldati inviati lungo la linea di frontiera di venire in aiuto degli agenti della Dogana e della Protezione delle frontiere che dovessere venire attaccati, ha riferito Mattis ai giornalisti, precisando però che se i migranti dovessero cercare di farsi strada attraverso i varchi, essi verranno fronteggiati dai militari con scudi e manganelli, non ci sarà, insomma, "nessun elemento armato".Complessivamente, circa 8.000 migranti stanno attraversando il Messico, secondo il ministero degli interni messicano. Sono per lo più in fuga dalla povertà e dai disordini nel "Triangolo del Nord" dell'America centrale (El Salvador, Guatemala e Honduras), dove la brutale violenza delle bande criminali ha alimentato alcuni dei più alti tassi di omicidi nel mondo.(fonte: Afp)