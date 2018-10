Usa 'impazienti' per la conferenza sulla Libia voluta da Italia

New York, 4 ott. (askanews) - Gli Stati Uniti di Donald Trump guardano con "impazienza" alla conferenza internazionale sulla Libia organizzata dall'Italia a Palermo il 12 e 13 novembre prossimi. Lo ha detto ad Askanews un portavoce del dipartimento di Stato, che però "non ha annunci da fare sui viaggi" del suo segretario, Mike Pompeo.Non è dunque ancora chiaro se il capo della diplomazia americana parteciperà all'evento. Ed è ancora meno chiaro se il presidente americano, Donald Trump, tornerà per l'occasione in Sicilia (Trump era stato a Taormina nei panni di presidente durante il G7 del 2017). Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, lo ha personalmente invitato quando i due si sono visti il 25 settembre scorso al Palazzo di Vetro durante i lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.In quell'occasione, le date della conferenza non erano state ancora fissate e Conte aveva detto alla stampa che quello dell'evento "è un periodo delicato perché ci saranno le elezioni di metà mandato" in Usa. La chiamata alle urne nella nazione americana sarà il 6 novembre prossimo quindi teoricamente Trump avrà tempo di lasciare Washington per andare a Palermo.Tra l'altro, il 45esimo presidente americano si troverà in Europa nella settimana della conferenza sulla Libia. L'11 novembre sarà a Parigi (Francia) per partecipare alle commemorazioni del centesimo anniversario dell'armistizio che ha messo fine alla Prima guerra mondiale. Non è ancora chiaro se Trump andrà in Irlanda come annunciato ad agosto ma a settembre una portavoce del primo ministro irlandese aveva detto che la visita era stata posticipata.La Casa Bianca non ha risposto a ripetute richieste di Askanews volte a capire se il Commander in chief prenderà parte alla conferenza.