Usa, dopo un anno di #Metoo molti più donne nei posti di potere

Roma, 24 ott. (askanews) - Il movimento #Metoo sta cambiando le strutture del potere in più di un settore della società americana. Questo, in sintesi, il risultato di un'analisi del New York Times delle nomine di peso arrivate nell'ultimo anno negli USA come conseguenza delle dimissioni da cariche di rilievo di uomini coinvolti in scandali di abusi sessuali.L'onda sempre più lunga scatenata dal Weinstein report (la rivelazione, partita dal New York Times, delle molestie e aggressioni sessuali compiute dal produttore Harvey Weinstein) in un anno ha portato al Licenziamento di 201 uomini che occupavano posizioni di rilievo negli USA e quasi la metà dei posti - 54 sui 124 riassegnati - sono andati a donne."Le molestie sessuali non sono scomparse dai luoghi di lavoro. La legge federale ancora non fornisce completa protezione a enormi gruppi di donne, inclusi quelli che lavorano come freelance o in società con meno di 15 impiegate", fa notare il New York Times, "ma l'analisi mostra che il movimento #Metoo ha scosso, e continua a scuotere, le strutture del potere nei settori più visibili in vista della società".Dei 43 posti di potere ottenuti da donne dopo i licenziamenti di uomini coinvolti in scandali, un terzo riguardano il settore dei media, un quarto il governo, un quinto il mondo dell'arte e dell'intrattenimento. Ad esempio Robin Wright ha rimpiazzato Kevin Soacey come protagonista di House of Cards, Emily Nemens ha preso il posto di Loris Stein come direttore editoriale di "The Paris Review" e Tina Smith è ora al Senato a rappresentare il Minnesota invece di Al Franken.