Usa, deputata rivela la sua alopecia, si fa riprendere calva

Roma, 17 gen. (askanews) - Ayanna Pressley, deputata democratica Usa, ha deciso di rivelare che soffre di alopecia, una malattia autoimmune che l'ha resa completamente calva. In una video intervista con il sito The Root, Pressley ha raccontato di aver cominciato a perdere i capelli lo scorso autunno e di essere diventata completamente calva a dicembre, la sera prima del voto della Camera sull'impeachment di Donald Trump.Condividendo il video sui social media, Pressley ha poi affermato "come donna nera, il personale è politico. La storia dei miei capelli non fa eccezione". Pressley, 45 anni, eletta in Massachusetts fa parte della cosiddetta "squadra" di quattro deputate progressiste democratiche di colore, insieme ad Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez e Rashida Tlaib.Nell'intervista a The Root, Pressley racconta di aver scelto la sua acconciatura simbolo, le trecce senegalesi, quattro anni fa. "Ero molto consapevole che questa acconciatura avrebbe potuto e sarebbe stata filtrata e interpretata dal qualcuno come una dichiarazione politica della mia militanza" ha affermato nel video. "C'era chi mi diceva "la gente penserà che sei arrabbiata" e io rispondevo "Bene, lo pensano già"". "Le mie trecce erano diventate sinonimo e parte non solo della mia identità personale e di come mi mostro al mondo, ma anche il mia brand politico. Ecco perchè penso che sia importante essere trasparente sull mia nuova normalità e sulla mia vita con l'alopecia". Nel video Pressley si toglie la parrucca e rivela la sua testa calva per la priam volta in pubblico.