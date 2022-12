Usa, Biden firmerà oggi la legge sui matrimoni omosessuali

Roma, 13 dic. (askanews) - Joe Biden firmerà martedì, davanti a migliaia di invitati e in un clima che la Casa Bianca promette di festa, una legge a tutela del matrimonio tra persone dello stesso sesso in tutti gli Stati Uniti. Sarà sicuramente un momento speciale per il presidente americano, che dieci anni fa aveva fatto scalpore dicendo pubblicamente di essere favorevole al matrimonio per tutti quando era vicepresidente di Barack Obama.Joe Biden ha invitato, nei giardini della Casa Bianca, "un gruppo di parlamentari" del partito democratico e dell'opposizione repubblicana, oltre ad "attivisti e persone che hanno avviato procedimenti legali sul matrimonio per tutti" nel Paese, ha detto la portavoce Karine Jean-Pierre lunedì. Ci saranno anche ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, senza fornire ulteriori dettagli.Questa legge "porterà serenità ai milioni di coppie LGBTQI+ e interetniche che ora hanno i diritti e le tutele che sono dovute a loro e ai loro figli", ha detto Jean-Pierre che è anche la prima donna nera e lesbica a diventare portavoce della Casa Bianca. Le unioni tra persone dello stesso sesso sono state garantite dalla Corte Suprema degli Stati Uniti dal 2015. Ma dopo lo storico capovolgimento dell'Alta Corte sull'aborto a giugno, molti progressisti temono che anche quel diritto possa essere svelato.La legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti abroga la precedente legislazione che definiva il matrimonio come un'unione tra un uomo e una donna. E vieta agli ufficiali di stato civile - indipendentemente dallo Stato in cui lavorano - di discriminare le coppie "a causa del loro sesso, razza, etnia o origine". È stato votato da tutti i democratici eletti e da 39 repubblicani. 169 membri del partito conservatore si sono opposti. La grande maggioranza degli americani sostiene il matrimonio tra persone dello stesso sesso, anche nei ranghi repubblicani. Ma la destra religiosa rimane per lo più contraria. "Il presidente noterà anche che c'è ancora molto da fare per proteggere le persone LGBT+ nel Paese", ha aggiunto Karine Jean-Pierre.La portavoce ha ricordato che il presidente americano è stato uno dei primi leader politici a sostenere, ai vertici dello Stato, il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel 2012, Joe Biden era vicepresidente. E aveva in qualche modo irritato Barack Obama dicendosi pubblicamente favorevole al matrimonio per tutti, mentre la Casa Bianca cercava ancora il modo migliore per formalizzare la posizione del presidente democratico, che allora stava lanciando la sua campagna per un secondo mandato.