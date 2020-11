Usa, Biden annuncia la squadra economica

Washington, 30 nov. (Adnkronos) - "Mentre lavoriamo per controllare il virus, questa squadra fornirà immediato sostegno agli americani durante la crisi economica ed aiuterà a ricostruire la nostra economia migliore di prima". Così il presidente eletto Joe Bidenha annunciato la squadra economica della sua prossima amministrazione, confermando la nomina dell'ex presidente della Fed Janet Yellen a segretario al Tesoro, la prima donna ad avere questo incarico. Neera Tanden sarà a capo dell'Ufficio management e Budget, Wally Adeyemo, vice segretario al Tesoro, Cecilia Rouse, presidente del Council of Economic Advisers, di cui faranno parte Jared Bernstein e Heather Boushey. "Lavoreranno senza sosta per assicurare che ogni americano possa avere un compenso equo per il proprio lavoro - ha aggiunto Biden - e pari opportunità di avanzare, e che il nostro business possa crescere e battere la competizione del resto del mondo". "In questa squadra vi sono funzionari pubblici testati e di esperienza che aiuteranno le comunità duramente colpite dal Covid-19 e affronteranno le diseguaglianze strutturali della nostra economia - ha aggiunto Biden - Questo team rappresenta l'America ed è guidato dalla serietà degli obiettivi, il più alto livello di competenza e l'incrollabile fede nelle promesse per l'America. Sin dal primo giorno sarà pronto a mettersi al lavoro per tutti gli americani". "Il popolo americano avrà il team economico di cui ha bisogno e che si merita", ha detto la vice presidente eletta Kamala Harris lodando la scelta delle "più brillanti menti dell'economia americana".