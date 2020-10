Usa 2020, l'altro voto chiave: la battaglia per il Senato

Roma, 30 ott. (askanews) - Se tutta l'attenzione è concentrata sulle battute finali del duello tra Donald Trump e Joe Biden, quello presidenziale non è l'unico voto a cui sono chiamati gli elettori americani il 3 novembre. In palio, come ogni due anni, c'è il rinnovo di tutti i 435 seggi della Camera, dove il partito democratico è già in maggioranza e conta di rafforzarsi ulteriormente, ma soprattutto c'è il parziale rinnovo del Senato, dove i repubblicani dispongono di una fragile maggioranza che rischia di sgretolarsi travolta dall'onda democratica.I repubblicani hanno 53 dei 100 seggi del Senato. Martedì prossimo gli americani voteranno per 35 seggi, alcuni dei quali occupati da repubblicani particolarmente vulnerabili. Se Trump otterrà un secondo mandato, l'intero Congresso in mano ai democratici gli complicherebbe molto la vita, mentre se Biden andasse alla Casa Bianca, un Congresso democratico gli darebbe mani libere per realizzare il suo programma. Ci sono in particolare cinque seggi contesi che potrebbero segnare la svolta e consegnare il Senato nelle mani dei dem.- Arizona: un carismatico astronauta minaccia l'agenda di Trump. Questa sfida potrebbe avere un effetto immediato sugli ultimi tre mesi della prima presidenza Trump, che termina a gennaio. La gara tra il democratico Mark Kelly e la repubblicana Martha McSally è un'elezione suppletiva per occupare il seggio lasciato vuoto da John McCain, il leggendario senatore repubblicano eroe del Vietnam morto nel 2018. A differenza delle altre sfide del 3 novembre, se Kelly, un ex astronauta, vincerà, potrebbe arrivare in senato già il 30 novembre, piuttosto che a gennaio, e influenzare da subito l'agenda di Trump. Se la maggioranza repubblicana nella camera alta Usa è di tre seggi, alcuni senatori del partito infatti spesso e volentieri votano fuori dal coro.L'ex pilota dell'aeronautica McSally, 54 anni, è stata nominata senatrice dal governatore repubblicano e ha già perso un'elezione al Senato nel 2018. I sondaggi dicono che la sua strada per la vittoria il 3 novembre è in salita. Kelly ha anche una storia personale molto particolare. La moglie, l'ex deputata Gabby Giffords, fu ferita a colpi di arma da fuoco durante un incontro con gli elettori e ha subito gravi danni cerebrali. Dal 2011, quando avvenne l'incidente, la coppia fa campagna per il controllo delle armi da fuoco.- South Carolina: a rischio un potente alleato di Trump. Il pezzo da novanta repubblicano Lindsey Graham, antico detrattore di Trump diventato uno dei suoi sostenitori più convinti, ha trovato un osso duro nello sfidante Jaime Harrison, ex lobbista e presidente del partito democratico statale.I sondaggi li danno testa a testa fino a metà ottobre, poi Graham risulta in ripresa. Ma per gli analisti i cittadini del South Carolina non apprezzano la trasformazione di Graham da conservatore falco in politica estera, fautore della riduzione della presenza dello stato, in adulatore smaccato di Trump. La gara si preannunciava senza storia, ma Graham si è trovato in difficoltà quando lo sfidante ha raccolto in tre mesi la cifra record di 57 milioni di dollari in donazioni, il doppio del senatore. Se il potente presidenza della commissione giustizia del Senato perdesse a opera del 44enne Harrison, si tratterebbe non solo di una terremoto politico, ma anche della prima volta in cui lo stato del sud sarebbe rappresentato da due senatori neri.- Maine: la lenta agonia dell'America moderata. Gli elettori del Maine si preparano a punire uno dei pochi senatori repubblicani moderati ancora in carica, Susan Collins, in una sfida che mette in luce quanto sia difficile mantenersi al centro nell'epoca di Trump.Collins, 67 anni, era una delle figure più popolari in Senato, ma ora soffre nei sondaggi contro la sfidante democratica Sara Gideon. La difficoltà per Collins è data dal fatto che rappresenta un elettorato di centro-destra in uno stato dove Trump è profondamente impopolare. E' stata molto criticata per aver appoggiato nel 2018 la controversa scelta di Trump di nominare il giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema, nonostante le accuse di abusi sessuali negli anni Ottanta. Da allora non è stata più in grado di scrollarsi di dosso le accuse di avere un patto segreto per sostenere Trump. Vari gruppi che l'hanno sostenuta per anni, come Planned Parenthood, Human Rights Campaign e la League of Conservation Voters, si sono schierati con la rivale Gideon, 48 anni.- Georgia: la demografia finalmente premierà i democratici? I democratici non vincono in Georgia dal 1992, ma nello stato è in atto un afflusso di giovani liberali e quattro anni fa Hillary Clinton andò molto bene nei sobborghi di Atlanta.Ora ci sono due seggi del Senato in palio in Georgia. Il voto di fine mandato vede la sfida tra il senatore uscente repubblicano David Perdue, ex dirigente della catena di negozi discount Dollar General, e Jon Ossoff, un giovane ex giornalista. Ossoff, 33 anni, nel 2017 ha perso un voto suppletivo per la Camera, ma ora punta a una poltrona più prestigiosa ed è testa a testa con il settantenne Perdue.Il partito democratico ha la rara opportunità di ottenere un secondo seggio al Senato in Georgia (di norma solo uno dei due seggi assegnati a ciascuno stato viene rinnovato a ogni voto) grazie a un'elezione suppletiva. Il carismatico candidato del partito, il pastore Raphael Warnock della storica parrocchia nera Ebenezer Baptist Church, è avanti nei sondaggi. Ma la gara è tutt'altro che chiusa.La senatrice repubblicana uscente Kelly Loeffler, nominata e non eletta, è nell'occhio del ciclone per la gestione del coronavirus. Loeffler, 49 anni, è accusata di aver usato informazioni privilegiate avute dal governo sulla pandemia per realizzare guadagni finanziari e ora è criticata anche all'interno del suo partito. Con il partito repubblicano diviso, è previsto un ballottaggio a gennaio, dato che nessuno dei due candidati dovrebbe ottenere il 50%.- Alabama: dove il trumpismo è vivo e sta bene. Il voto in Alabama rappresenta una preziosa opportunità per i repubblicani di conquistare un seggio democratico al Senato. Doug Jones, il senatore democratico uscente, ha trionfato in un'elezione suppletiva nel 2017 dopo che il candidato repubblicano è stato travolto da uno scandalo di natura sessuale. La vittoria d Jones ha rappresentato un'anomalia e ora lo stato, profondamente conservatore, si prepara a liberarsi di un rappresentante democratico visto con grande scetticismo dai suoi abitanti.