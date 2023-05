Una canzone contro la guerra per papa Francesco

(V. 'Il cantautore argentino Leon Gieco...' delle 17.23) (ANSA) - BUENOS AIRES, 05 MAG - Il Palazzo Apostolico del Vaticano è stato oggi teatro di un evento senza precedenti: il cantautore italo-argentino di origini piemontesi, León Gieco, ha cantato per papa Francesco uno dei suoi brani più celebri: 'Solo le pido a Dios' (Solo chiedo a Dio), inno emblematico contro la guerra, l'ingiustizia, il dolore e l'indifferenza. Gieco, 71 anni, seduto in prima fila vicinissimo al pontefice, ha interpretato la canzone accompagnato da una chitarra, un'armonica ed il coro di un centinaio di persone, per lo più argentini.

di varie fedi e appartenenti al mondo della giustizia, della politica, del lavoro, dell'arte e dell'istruzione. La performance di Gieco, uno dei più amati artisti argentini, è avvenuta a chiusura del congresso organizzato in Vaticano dall'Istituto per il dialogo interreligioso (Idi), organismo che Jorge Bergoglio promosse quando era arcivescovo di Buenos Aires. "L'incontro odierno - ha dichiarato il cantautore al quotidiano argentino La Nacion - è' una delle cose più belle che mi sia successa nella vita professionale. Al papa questa canzone piace, chiede di ascoltarla sempre, e l'ha proposta per essere inclusa nel film 'Papa Francesco: Un uomo di parola' di Wim Wenders". "Ma venire a suonarla qui è stato il massimo - ha concluso - è stato venire a ribadire con forza di fronte al papa i valori della filosofia in cui crede, che è una grande filosofia". (ANSA). .