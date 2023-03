Ue: Koopman, la Tunisia è partner strategico a tutti livelli

(ANSA) - TUNISI, 22 MAR - "La Tunisia è un partner strategico dell'UE a tutti i livelli": lo ha detto il direttore generale per la politica di vicinato e i negoziati di allargamento dell'Unione europea, Gert Jan Koopman, al termine della sua visita di ieri nel Paese. Koopman, che guidava una delegazione Ue, ha aggiunto che la visita ha rappresentato l'opportunità di farsi un'idea della situazione economica nel Paese, le difficoltà che sta affrontando, lo stato di avanzamento delle riforme e le esigenze in termini di sostegno e assistenza. L'alto funzionario ha sottolineato inoltre l'importante ruolo che gli investimenti privati possono svolgere nel rafforzare e diversificare la cooperazione tra le due parti. Nell'incontro della delegazione Ue con il ministro dell'Economia e della Pianificazione Samir Said, Koopman ha sottolineato la disponibilità di Bruxelles a proseguire il dialogo e le trattative sui programmi di partenariato, oltre all'importanza del coordinamento con altri donatori per rendere più efficaci i programmi di sviluppo e di riforma. L'Ue è anche pronta a sostenere il governo tunisino nei suoi negoziati con il Fondo monetario internazionale, ha affermato, evidenziando la necessità di accelerare il ritmo di attuazione delle riforme. (ANSA).