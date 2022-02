Cina e Unione Europea: a un passo dalla guerra commerciale

Tra dicembre e gennaio, mentre cresceva la tensione tra Russia e Occidente a causa del dispiegamento di truppe russe al confine con l’Ucraina e della possibile invasione di quest’ultima, nelle stanze della Commissione Europea hanno cominciato a suonare campanelli di allarme su tutt’altro fronte. A farli scattare la decisione della Cina di elevare il grado di scontro contro la Lituania con possibili ripercussioni su numerosi paesi della UE, tra cui la Germania.

Taiwan o Taipei

La vicenda inizia a luglio del 2021 quando il governo di Taiwan concorda con il governo lituano l’apertura di un ufficio di rappresentanza a Vilnius. Al contrario del solito, tuttavia, non si farà ricorso all’escamotage di chiamarlo ufficio di rappresentanza di Taipei, il nome cinese dell’isola, così da non offendere il governo di Pechino che considera l’isola un suo territorio. Questa volta sarà l’ufficio di Taiwan.

C’è una sola Cina

Inevitabilmente Pechino non la prende bene, si offende e parecchio. Richiama il suo ambasciatore ed espelle quello lituano, facendo intendere che è bene che la faccenda non abbia seguito. Ma la Lituania non sembra intimorirsi e il 18 novembre l’ufficio di Taiwan apre i battenti. La reazione cinese è gelida e minacciosa: «C’è una sola Cina nel mondo e Taiwan è una parte inalienabile del suo territorio» – dichiara prontamente una nota del Ministero degli Esteri cinese – «Chiediamo che la Lituania corregga immediatamente la sua decisione sbagliata».

Non passa nulla

Di lì a poco cominciano le ritorsioni. Le merci lituane che arrivano alle dogane cinesi vengono fermate e rimandate indietro. A dicembre le esportazioni del piccolo paese baltico verso la Cina crollano del 91% rispetto all’anno precedente. Praticamente non passa nulla. A metà dicembre la Lituania chiude la sua ambasciata a Pechino. La Cina alza il tiro e oltre alle merci lituane comincia a fermare alla dogana anche quelle di altri paesi che abbiano al loro interno componenti fabbricati in Lituania, tra cui quelle tedesche.

Un gioco vecchio, ma sempre attuale

Come in un gioco tra grandi potenze di altri tempi ogni azione scatena una reazione più forte, accresce il numero di attori coinvolti e ne tira in ballo di sempre più grandi. Gli investitori tedeschi in Lituania si fanno sentire e invitano il governo a cambiare rotta. Il presidente Lituano, Gitanas Nauseda, comincia a capire in che razza di ginepraio si sia messo il suo paese e ai primi di gennaio durante un’intervista radiofonica dichiara che la decisione sul nome dell’ufficio di rappresentanza a Vilnius «è stata uno sbaglio».

Nano politico, gigante commerciale

I cinesi nel frattempo non demordono e a questo punto tocca a Bruxelles intervenire. L’Unione Europea sarà pure un nano politico che soffre della mancanza di una vera politica estera e dell’assenza di una politica di difesa comune, ma quando si tratta di commercio le cose cambiano. I 27 paesi membri sono un immenso mercato unico che va preservato in ogni modo e le cui regole e barriere vengono decise a Bruxelles. Il mercato unico è la ragione fondante dell’Unione e la politica commerciale europea ne è la sua diretta promanazione. A parte ogni questione di principio, lasciar che a uno dei suoi paesi vengano imposte sanzioni commerciali senza reagire vorrebbe dire permettere alla Cina o chi per lei di colpire i singoli stati membri secondo le proprie convenienze mandando in frantumi uno dei pilastri fondanti dell’appartenenza alla UE. E vorrebbe dire mostrarsi deboli e divisi nell’unico settore in cui l’Europa conta veramente.

Avanti il prossimo

Senza contare che il prossimo stato a essere preso di mira da Pechino potrebbe essere la Repubblica Ceca i cui legami con Taiwan sono sempre più stretti e che in autunno è già stata pesantemente minacciata. Bloccare il commercio con il piccolo paese centroeuropeo, tuttavia, vorrebbe dire colpire il cuore della manifattura europea. Il paese infatti è al centro delle catene di produzione europee e in particolare di quella tedesca.

Si va dal giudice

Così, dopo aver tentato di far capire al governo cinese che si era su una china pericolosa, il 27 gennaio la Commissione Europea alza il tiro e presenta un esposto all’Organizzazione Mondiale del Commercio. La mossa di per sé non risolve nulla e dà il via una procedura lunga e complessa i cui esiti finali possono essere assai rilevanti, ma lontani nel tempo. L’esposto, tuttavia, ha tre pregi. Il primo è far capire la determinazione di Bruxelles. Il secondo è consentire di raffreddare la situazione e offrire lo spazio per una mediazione. Il terzo è allargare ulteriormente lo scontro e reclutare alleati come Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna che hanno deciso di affiancare l’Unione Europea di fronte all’OMC.

Futuro incerto

Cosa avverrà ora dipenderà in larga parte dalla risposta di Pechino. Se deciderà di perseguire una mediazione che permetta a tutti uscire dallo stallo senza perdere la faccia troverà probabilmente orecchie attente. Se viceversa deciderà di proseguire con la prova di forza è verosimile che almeno in questo campo si troverà di fronte un Unione Europea unita e determinata. E non succede spesso.