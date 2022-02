Ue, Borrell: Putin suona fine ricreazione democratica in Ucraina

Bruxelles, 22 feb. (askanews) - Con il riconoscimento delle "repubbliche fantoccio" separatiste del Donbass e l'invio di forze cosiddette di "peacekeeping" in quei territori, il presidente russo Vladimir Putin ha voluto "suonare la fine della ricreazione" dell'Ucraina, che esattamente otto anni fa, con la "rivoluzione della dignità" di Maidan, aveva cacciato il presidente filorusso Viktor Yanukovych e ripreso il cammino verso la democrazia europea. E' quanto ha detto, in sostanza, l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, Josep Borrell, durante la conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri dei Ventisette, oggi a Parigi, in cui sono state approvate politicamente le sanzioni contro la Russia."Tutti sanno - ha detto Borrell - che Putin ha deciso ieri di riconoscere le 'repubbliche fantoccio' di Luhansk e Donetsk, e che qualche ora più tardi le forze militari russe sono entrate sul suolo ucraino. Quest'atto, che era prevedibile, è un atto di estrema gravità, è la sua prevedibilità non toglie nulla a questa gravità".Questi eventi, ha rilevato l'Alto Rappresentante, "hanno stracciato in un colpo gli accordi di Minsk, di cui Mosca faceva non molto tempo fa l'alfa e l'omega della soluzione della crisi Ucraina. Come ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite" Antonio Guterres, "si tratta di una violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina che è incompatibile con i principi della Carta delle Nazioni Unite"."E la data scelta per farlo - ha sottolineato Borrell - non è innocente: il 22 febbraio segna l'ottavo anniversario della destituzione da parte del Parlamento ucraino del dell'ex presidente Yanukovych, e della vittoria della democrazia che ne è seguita. È come se Putin avesse suonato la fine della ricreazione, la fine della ricreazione democratica dell'Ucraina".Secondo l'Alto Rappresentante, "siamo in un momento particolarmente pericoloso per l'Europa. Usando i decreti che riconoscono le cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e di Luhansk, Putin ha compromesso la sovranità Ucraina, e la decisione di mandare la cosiddetta 'mission di peacekeeping' muovendo le sue truppe attraverso l'Ucraina, è una chiara escalation nell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"."Questi sviluppi - ha ricordato Borrell - seguono il copione del Cremlino che già conosciamo dal 2014 e dal 2008, abbiamo imparato dalla storia, sappiamo chiaramente quali possono essere i prossimi passi". Una chiara allusione alla possibilità di annessione alla Russia dei territori ucraini controllati dai separatisti."Oggi noi europei, con una rapida risposta a 24 ore di distanza, abbiamo dimostrato - ha evidenziato l'Alto Rappresentante - la nostra determinazione a rispondere in modo robusto a questi eventi. Abbiamo raggiunto un accordo fra i 27 stati membri, un accordo unanime, per adottare il pacchetto di sanzioni che io ho presentato al Consiglio, dopo lunghe ore di negoziati tra gli stati membri e le istituzioni dell'Ue"."Questo pacchetto di sanzioni approvato all'unanimità dagli Stati membri, e preparato in consultazione stretta con i nostri partner, USA e Canada e Regno Unito, colpirà la Russia e farà molto male", ha avvertito Borrell.