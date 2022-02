Ucraina, von der Leyen: Mosca voleva dividerci, ma ha fallito

Bruxelles, 16 feb. (askanews) - Il governo di Mosca ha cercato di dividere gli Stati membri dell'Ue e gli alleati della Nato, scrivendo a ciascuno di loro, invece che alle organizzazioni internazionali che li rappresentano, come se non le riconoscesse, ma non è riuscita nel suo intento. E' uno dei punti più importanti che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha messo in evidenza durante il suo intervento sulla crisi russo-ucraina, davanti alla plenaria dell'Europarlamento oggi a Strasburgo."All'inizio di questo mese - ha ricordato von der Leyen -, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha scritto 36 lettere a ciascuno Stato membro dell'Unione europea e alleato della Nato, con una serie di richieste. Ha ricevuto due lettere in cambio: una da Josep Borrell", l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune "a nome dell'Unione Europea, e una da Jens Stoltenberg a nome della Nato"."Ancora una volta - ha sottolineato -, il governo russo ha cercato di dividerci. Ma il suo tentativo è fallito. L'Unione europea e i suoi partner transatlantici sono uniti in questa crisi. E il nostro appello alla Russia è chiarissimo: non scelga la guerra. Un percorso di cooperazione tra noi e la Russia è ancora possibile"."Ma - ha continuato la presidente della Commissione - restiamo vigili. Nonostante le notizie di ieri" sulla fine della prima fase delle esercitazioni, "la Nato non ha ancora visto segni di riduzione delle truppe russe. E se il Cremlino sceglierà la violenza contro l'Ucraina - ha avvertito von der Leyen -, la nostra risposta sarà forte e unita. La Commissione europea e il Seae (il Servizio Ue per l'Azione esterna, ndr) hanno lavorato a stretto contatto con tutti gli Stati membri per preparare un pacchetto solido e completo di potenziali sanzioni. E abbiamo lavorato in stretto coordinamento con i nostri amici negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada", ha concluso.