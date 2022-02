Ucraina, tutte le misure decise dai ministri degli Esteri Ue

Bruxelles, 27 feb. (askanews) - I ministri degli Esteri dei Ventisette, riuniti in un Consiglio Ue informale in videoconferenza questa sera sotto la presidenza dell'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune europea, Josep Borrell, hanno preso una serie di decisioni di portata storica in reazione all'invasione russa dell'Ucraina. Borrell ha presentato i risultati durante la sua conferenza stampa al termine della videoconferenza.Per la prima volta, l'Ue finanzierà l'invio di armi, munizioni e e mezzi militari "letali", compresi aerei da combattimento, a un paese in conflitto, l'Ucraina, paradossalmente attraverso un fondo chiamato "Dispositivo europeo per la pace". Il sostegno Ue, che potrà coprire con rimborsi retroattivi fino al primo gennaio tutti gli aiuti militari inviati dagli Stati membri all'esercito ucraino, sarà di 450 milioni di euro per i "materiali letali", e di 50 milioni di euro per gli altri come equipaggiamenti, giubbotti antiproiettile, carburante, kit sanitari (in questo campo "non letale" il Dispositivo per la pace aveva già finanziato aiuti a diversi paesi l'anno scorso". Saranno congelate, a partire da domani, tutte le riserve della banca centrale russa detenute dai sistemi bancari dei paesi del G7, per circa la metà dell'ammontare totale delle stesse riserve (la restrizione non potrà colpire, in particolare la parte detenuta dalla stessa Russia e quella in mano alla Cina), per evitare che il governo di Mosca possa utilizzarle per finanziare la guerra cha ha scatenato.Saranno anche escluse una serie di banche russe (non si sa ancora quante con precisione) dal sistema Swift, la rete interbancaria per i pagamenti internazionali. Questa misura e l'interdizione alla Banca centrale di utilizzare le sue riserve internazionali colpiranno molto duramente l sistema finanziario russo, ha sottolineato Borrell. Inoltre, è stato chiuso totalmente lo spazio aereo dell'Unione ai voli delle compagnie russe e a qualsiasi aereo russo, una misura che avevano già deciso individualmente i tre quarti circa degli Stati membri. Non è finita qui: verranno aggiunti nuovi nomi di oligarchi, imprenditori e militari alle "liste nere" delle sanzioni dell'Ue, e introdotte nuove restrizioni "per limitare i cosiddetti "passaporti d'oro" che consentivano ai cittadini russi ricchi legati al governo di Mosca di diventare cittadini di alcuni Paesi Ue e ottenere così l'accesso ai sistemi finanziari europei, in certi casi aggirando le sanzioni.Infine, Borrell ha annunciato che l'Ue bloccherà l'attività di disinformazione e "brain washing" dei media controllati da Mosca che agiscono in Europa, "Sputnik" e "Russia Today", ormai diventati megafoni della "propaganda di guerra" della Russia.