Ucraina e Russia insieme al Congresso Fifa. Si parla di 2023

Roma, 30 mar. (askanews) - Russia e Ucraina sedute allo stesso tavolo. Accade nel calcio dove domani, in Qatar, si apre il Congresso della Fifa che l'1 aprile celebrerà il sorteggio dei gironi mondiali in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Se la Russia è stata esclusa dalle competizioni, non lo è dal tavolo decisionale avendo diritto di voto. "E questo on è assolutamente un male" ha Evelina Christillin, eletta come membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, intervenendo nel corso della trasmissione Forrest su Radiouno. Sarà una passerella di campioni, presidenti di federazioni, consiglieri in arrivo da ogni continente: assente il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, atteso in Procura a Torino il 2 aprile per il caso sulle plusvalenze Juve. Si discuteranno i destini e il futuro del calcio, nel Congresso della Fifa e, soprattutto, nelle riunioni informali. Non si prenderà una decisione definitiva sul Mondiale biennale proposto dal presidente Gianni Infantino, osteggiato da Europa e Sudamerica. Si parlerà delle nuove regole per l'assegnazione dei Mondiali dopo il 2026, fino all'allargamento delle rose delle Nazionali. Il Mondiale biennale rimane al centro della discussione. La Fifa sa di avere i numeri per approvarlo. Le Nazionali di Europa e Sudamerica hanno già detto di volerlo boicottare. Il Mondiale biennale rimane un'ottima merce di scambio in mano a Infantino per fare approvare il Mondiale per Club: 32 club di tutti i continenti che si sfidano in una Coppa del Mondo. Come saranno decise le partecipanti è da stabilire. Poi un'idea gestionale: creare 6 divisioni, una in ogni continente (considerando America del Nord e del Sud), per intrecciare da vicino relazioni con politici e sponsor. L'esigenza è controllare meglio l'enorme flusso di denaro, elargito con generosa magnanimità dalla Fifa, ma che spesso si perde in rivoli oscuri, come dimostrano le continue squalifiche a personaggi di federazioni piccole e lontane.