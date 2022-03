Ucraina, Parolin: armi dovrebbero tacere e non essere prodotte

Città del Vaticano, 16 mar. (askanews) - "Non pensate, cari frattli e sorelle, che se mettessimo davvero in pratica queste parole di Gesù, questo esempio di Gesù, tutti i conflitti della terra a poco a poco scomparirebbero? Non pensate che se dessimo un po' più ascolto all'invito di nostro Signore tacerebbero le armi, anzi non si dovrebbero nemmeno produrre, costruire?". Così il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, nell'omelia che ha pronunciato nel corso di una messa a San Pietro per la pace in Ucraina alla presenza dell'ambasciatore russo, dell'ambascitore ucraino e di tutto il resto del corpo diplomatico presso la Santa Sede."Lasciamoci iluminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato", ha detto il porporato veneto. "Il brano evangelico è il passo noto della richiesta che la madre dei figli di Zebedeo rivolge a Gesù dopo che egli aveva annunciato il mistero della sua morte, passione e risurrezione: 'Di' che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno'. Desiderio legittimo di una madre, potremmo dire, che come tutte le mamme vuole il meglio per i suoi figli. Ma questa richiesta - ha spiegato Parolin - fa a pugni con le parole appena pronunciate da Gesù. In fondo si tratta dello scontro tra due diverse logiche, due diverse glorie, la gloria di Dio che passa atttraverso la croce, e la gloria degli uomini che è alla ricerca di successo mondano e di potere. E su questo duplice concetto di gloria si gioca la nostra esistenza e si gioca la storia dle mno intero. Una è la gloria che nonostante le apparenza contrarie porta alla morte, al vuoto, al nulla, l'altra è la gloria che sembra sconfitta e perdente ma che conduce alla vita e alla risurrezione. Per crucem ad lucem. E Gesù vuole guarirci proprio su questo punto, come ha fatto con i Dodici rispondendo in modo piuttosto duro alla donna: 'Voi non sapete quello che chiedete, chi vuol essere grande deve diventare piccolo, e chi vuole esser eprimo deve mettersi al servizio degli altri sull'esempio di lui che non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la proprio vita in riscatto per molti'. Con semplicità in questo versetto è rappresentata a noi la grandezza di Dio che è essenzialmente servizio e che Gesù mostra la sera prima della sua passione nall'ultima cena nella piena coscienza di venire dal padre e tornare al padre, e lavando i piedi ai discepoli. Non pensate, cari frattli e sorelle, che se mettessimo davvero in pratica queste parole di Gesù, questo esempio di Gesù, tutti i conflitti della terra a poco a poco scomparirebbero? Non pensate che se dessimo un po' più ascolto all'invito di nostro Signore tacerebbero le armi, anzi non si dovrebbero nemmeno produrre, costruire?"."Se siamo qui a pregare per la pace è perché siamo convinti che la preghiera non è mai inutile, che può incidere anche sulle situazioni più umanamente disperate, che soprattutto può cambiare i cuori e le menti secondo la promessa del signore riferita nel libro di Ezechiele: 'Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne", ha detto il principale collaboratore del papa. "Di questa efficacia della preghiera ci parlava il Santo Padre nell'omelia del 12 marzo scorso nella chiesa del Gesù: 'Forse la forza dell'abitudine e una certa ritualità ci hanno portati a credere che la preghiera non trasformi l'uomo e la storia. Invece pregare è trasformare la realtà'. Ravviviamo questa certezza, cari fratelli e sorelle, e ringraziamo il corpo diplomatico per aver voluto questo momento di preghiera"."La pace che Dio ci insegna infatti è strutturata da relazioni dove invece di schiavizzarsi e combattersi a vicenda ci si serve e si è utili a vicenda, ci si libera e si crece insieme in modo che uno esiste per l'altro, che uno fa crescere l'altro", ha detto il porporato veneto.La guerra come tutte le guerre trova la sua radice in quel profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo, di cui parla il Concilio vaticano II nella costituzione pastorlae Gaudium et spes Il problema - ha detto ancora Parolin - non è solo di carattere politico o economico, ma fondamentalmente spirituale. Sotto la vernice dei disordini globali, scirve un autore ci sono questioni fondamentalmente spirituali, che possono essere colte solo con una lettura teologicamente più completa della realtà ed una analisi più profonda del cuore umano. Proprio su questo piano spirituale questa sera vogliamo lasciarci interpellare e vogliamo fissare nel nostro cuore le parole di Gesù, quel 'tra voi non sarà così' che abbiamo sentito pronunciare ocn forza nel Vangelo di oggi. Il credente con la sua parola e con la sua vita testimonia che la gloria di dio non è opprimere ma esattamente il contrario ed è quella gloria che riempie il mondo di bellezza, di bontà, che dà vita e costruisce la pace".Parolin ha citato la enciclica Pacem in terris di papa Giovanni XXIII, e Giovanni Paolo II, che quaranta anni dopo, chiosava: "La verità sarà fondamento della pace, se ogni individuo con onestà prenderà coscienza, oltre che dei propri diritti, anche dei propri doveri verso gli altri. La giustizia edificherà la pace, se ciascuno concretamente rispetterà i diritti altrui e si sforzerà di adempiere pienamente i propri doveri verso gli altri. L'amore fraterno sarà fermento di pace, se la gente sentirà i bisogni degli altri come propri e condividerà con gli altri ciò che possiede, a cominciare dai valori dello spirito. La libertà infine alimenterà la pace e la farà fruttificare se, nella scelta dei mezzi per raggiungerla, gli individui seguiranno la ragione e si assumeranno con coraggio la responsabilità delle proprie azioni"."In questo luogo, in questa solenne bacilica", ha concluso Parolin ricordando le parole di Gesù sulla pace nell'ultima cena ("Vi lascio la pace"), "ci rivolgiamo a Dio col cuore straziato per quanto accade in Ucraina, ripetendo con Papa Francesco, 'tacciano le armi! Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza'. E preghiamo: Signore Gesù principe della pace, guarda i tuoi figli che innalzano a te il loro grido, aiutaci a costruire la pace, preserva la nostra lingua dal male e le nostre labbra dalla menzogna, allontana il nostro cuore dall'iniquità e orientalo verso il bene. Ispira nell'uomo il desiderio della pace, illumina le menti perché seguano sentieri di riconciliazione. Consola o Dio pietoso il cuore afflitto di tanti tuoi figli. Asciuga le lacrime di quanti sono nella prova. Fa che la docle carezza della tua madre Maria riscaldi il triste viso di tanti bambini che sono lontani dall'abbraccio dei loro cari. Tu che sei il creatore del mondo, salva questa terra dalla distruzione e dalla morte diffusa, fa che tacciano le armi e risuoni la dolce brezza della pace. Signore Dio della speranza, abbi pietà di questa umanità sorda e aiutala a ritrovare il coraggio del perdono".