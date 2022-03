Ucraina, giallista Akunin: per Putin guerra è inizio della fine

Roma, 17 mar. (askanews) - Lo scrittore russo di bestseller Boris Akunin parlando alla Bbc pevede che l'invasione dell'Ucraina sia la "fine del gioco" per Putin e invita i russi a unirsi e fare tutto il possibile per aiutare i rifugiati ucraini per presentare un'altra Russia migliore agli occhi del mondo mondo .Insieme alla leggenda della danza Mikhail Baryshnikov e all'economista Sergei Guriev, Akunin ha lanciato un'iniziativa per raccogliere fondi per i rifugiati ucraini chiamata TrueRussia.org.Boris Akunin, il cui vero nome è Grigory Ckhartishvili, è l'autore dei famosi romanzi gialli di Fandorin e vive nel Regno Unito dal 2014. Mikhail Baryshnikov ha disertato dall'Unione Sovietica in Canada nel 1974 e Sergei Guriev è un professore di economia parigino fuggito dalla Russia nel 2013.Akunin ha detto alla BBC che le stazioni televisive ucraine lo chiamavano ogni giorno per apparire nei loro programmi."Ma ora devo parlare con i russi. Forse non possiamo fermare la guerra, ma possiamo aiutare nella crisi umanitaria, e dobbiamo unirci e fare tutto il possibile per sbarazzarci di Putin, così potremo ricostruire una Russia normale. ""Ho la sensazione di vivere in un romanzo distopico e, per la prima volta dal crollo dell'Unione Sovietica, temo che ci sia una vera minaccia di guerra nucleare", ha aggiunto.