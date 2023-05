Ucraina, Germania moltiplica aiuti: nuovo pacchetto da 2,7 miliardi

Roma, 13 mag. (askanews) - Il governo tedesco sta mettendo a punto un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina e fornirà equipaggiamento militare per un valore di poco più di 2,7 miliardi di euro. Lo riferisce oggi Der Spiegel, spiegando che il nuovo pacchetto di aiuti - il più grande assicurato da Berlino dall'inizio della guerra - include carri armati Leopard 1, veicoli da combattimento di fanteria, droni da ricognizione e altre attrezzature militari.La decisione tedesca giunge alla vigilia dell'arrivo in Germania del presidente Volodymyr Zelensky e mentre il capo dello Stato ucraino è impegnato in una visita in Italia. A Roma Zelensky è stato ricevuto dal presidente Sergio Mattarella, mentre sulle ore 13 era in corso un incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio il capo dello Stato sarà in Città del vaticano per un colloquio con Papa Francesco. Durante l'incontro al Quirinale, Mattarella ha confermato a Zelensky "pieno sostegno" dell'Italia all'Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziario, umanitario e della ricostruzione, sul breve e lungo termine.

Sono in gioco - ha detto il presidente, secondo quanto si è appreso - non solo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l'ordine internazionale.Intanto, il ministero della Difesa di Berlino ha spiegato che il nuovo pacchetto di aiuti tedeschi dovrebbe includere una varietà di hardware militare, 20 veicoli corazzati Marder, 30 carri armati Leopard, 4 unità di fuoco IRIS-T-SLM, oltre a 200 droni da ricognizione e un grande quantitativo di munizioni."Con questo prezioso contributo di materiale militare urgentemente necessario, dimostriamo ancora una volta che la Germania è seria riguardo al suo sostegno", ha commentato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. "Nnoi tutti auspichiamo una rapida fine di questa terribile guerra condotta dalla Russia contro il popolo ucraino, che è contraria al diritto internazionale. Sfortunatamente, questo non è ancora in vista. La Germania fornirà quindi tutto l'aiuto possibile, finché sarà necessario", ha aggiunto Pistorius.Il capo di gabinetto del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha confermato da parte sua il sostegno della Germania tramite il suo account Telegram, ringraziando Berlino per gli aiuti. Ringraziamo i nostri alleati. Lavorare di più", ha scritto Yermak.L'annuncio della Germania arriva dopo che martedì gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto di aiuti da 1,2 miliardi di dollari all'Ucraina inteso a "rafforzare le sue difese aeree" e a "sostenere il suo fabbisogno di munizioni di artiglieria" in vista della controffensiva dell'Ucraina contro le forze russe.Il sostegno militare della Germania all'Ucraina si è evoluto nel tempo. Il paese inizialmente ha resistito alle richieste di fornire armi a Kiev, accettando solo di assicurare aiuto umanitario e attrezzature mediche. Tale approccio era in linea con la politica decennale della Germania di non fornire armi letali a Paesi coinvolti in conflitti.In un'importante svolta politica all'inizio di quest'anno, Berlino ha poi annunciato che avrebbe fornito a Kiev i carri armati Leopard 2. Successivamente, ad aprile, Berlino si è impegnata a inviare anche sistemi antiaerei Gepard.