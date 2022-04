Ucraina, Consigliere Zelensky: fiduciosi che vincerà Macron

Milano, 13 apr. (askanews) - "Ci auguriamo che Emmanuel Macron vinca" le presidenziali francesi "e siamo confidenti che ce la farà". Lo afferma in una video intervista ad askanews Alexander Rodnyansky, consigliere presidenziale di Zelensky ed economista della Cambridge University. Alla domanda se Marine Le Pen vincesse, il negoziatore Rodnyansky precisa: "Nel peggiore dei casi potrebbero esserci delle ripercussioni. Non soltanto per l'Ucraina, ma per tutto il mondo", dice. (segue)