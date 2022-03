Ucraina chiede a Giappone immagini satellitari ad alta qualità

Roma, 17 mar. (askanews) - L'Ucraina ha chiesto al Giappone immagini satellitari ad alta qualità per individuare i movimenti delle truppe russe nell suo territorio. L'ha appreso oggi il giornale nipponico Nikkei shimbun.Il Giappone ha satelliti dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) ad elevata risoluzione angolare e con capacità di catturare immagini in diverse condizioni: con e senza nuvole, di notte e di giorno.Si tratta di satelliti in alcuni casi di proprietà dello stesso governo, in altri di compagnie private. Ma, dal momento che l'utilizzo avrebbe scopi militari, toccherà all'Agenzia nazionale di sicurezza prendere la decisione, fermo restando che il governo dovrà accuratamente valutare la situazione per le implicazioni di politica internazionale ma anche di natura giuridica.Secondo il Nikkei, l'utilizzo di dati satellitari è governato da una norma specifica. La vendita di immagini a clienti esteri è permessa a certe condizioni, ma i dati devono essere crittati. L'agenzia che, all'interno dell'amministrazione nippponica, gestisce satelliti SAR è la JAXA, l'ente spaziale.Kiev ha chiesto a diversi paesi di poter utilizzare immagini satellitari.Tokyo tuttavia preoccupazione che Mosca possa considerare la fornitura di materiali che consentano di individuare i movimenti delle sue truppe un atto di guerra, esiste anche qualche preoccupazione di natura giuridica.Le normative giapponesi interpretative della Costituzione pacifista - che all'articolo 9 vieta a Tokyo di partecipare a guerre e persino di mantenere forze armate - sono state nel dopoguerra via via implementate in modo, dapprima, di avere delle forze militari esclusivamente votate all'autodifesa, poi - con una legge del 2015 - è stato ammesso il concetto di "auto-difesa collettiva". Questo principio consente a Tokyo di partecipare a operazioni militari a difesa di obiettivi di alleati sotto attacco, laddove sia comunque a rischio la sicurezza giapponese. In questo senso, i margini per Tokyo, per accordare questo tipo di aiuto potrebbero rivelarsi stretti.