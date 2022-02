Ucraina, card. Hollerich: serve un esercito Ue come i caschi blu

Roma, 27 feb. (askanews) - "All'Europa mancano due cose fondamentali: una politica estera comune e un esercito comune": lo afferma il cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle conferenze episcopali dell'Unione europea, che dalla guerra ucraina trae la lezione circa la necessità di un esercito comune europeo, sul modello dei caschi blu dell'Europa, "in grado di fare peacekeeping, quando serve, un esercito a protezione del diritto internazionale", capace oltretutto di far diminuire gli investimenti nazionali complessivi in armamenti.L'attuale situazione si poteva evitare, afferma da Firenze, dove ha partecipato a un incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo, il cardinale gesuita, intervistato dall'Eco di Bergamo, "se tutti avessero esercitato maggiore responsabilità, non fossero stati alla finestra a guardare. Invece con troppa leggerezza abbiamo lasciato fare, abbiamo permesso che un leader politico ammassasse truppe su un confine con un altro pase. Bisognava intervenire prima, perché sono molti anni che le tensioni da quelle parti sono alle stelle e già è accaduto che si siano trasformate in conflitto". Secondo l'arcivescovo del Lussemburgo, "la mancanza di una politica estera eurpea comune ha lasciato che le cose accadessero con una scansione tragica, prima con la guerra del Donbass, poi con il conflitto a bassa intensità che si è trscinato nonostante gli accordi di Minsk e poi con l'escalation degli ultimi mesi che ha portato giovedì all'invasione". Per il cardinale gesuita "bisognava mettere in conto questa soluzione anni fa e agire di conseguenza. Bisognava che Bruxelles, quindi tutti i paesi dell'Unione europea, avessero prima la consapevolezza che mai deve esserci un motivo per un'invasione armata"."Ma all'Europa mancano due cose fondamentali: una politica estera comune e un esercito comune", afferma il porporato."La Nato è un'altra cosa. Io parlo di esercito comune europeo, un esercito costituito non per attaccare, ma per difendere, per salvaguardare territorio e popolazione. Sono più chiaro: l'esercito europeo deve essere una sorta di caschi blu dell'Europa, in grado di fare peacekeeping, quando serve, un esercito a protezione del diritto internazionale".Per Hollerich i 25 miliardi all'anno spesi dai paesi dell'Unione europea in armamenti sono "troppi e spesso inutili. Sono anni che critichiamo la follia della corsa senza fine delle spese militari, mentre dimonuiscono le risorse per i poveri, la cooperaziona allo sviluppo, la protezione dei migranti e la loro integrazione. Da noi in Europa la faccenda è diventata insostenibile e ogni esercito nazionale ha aumentato a dismisura la spesa. Sono anni che di fronte all'aggressività della Russia e al cinismo del suo leader noi europei non abbiamo saputo fare altro che aumentare la spesa militare, come se fosse una sorta di deterrenza, l'unica risposta possibile per proteggere la pace. La pace invece si protegge solo con i trattati, con il dialogo, con la mediazione soprattutto quando abbiamo di fronte un uomo forte, uno che sa come usare il potere".Per il presidente dei vescovi Ue l'errore più grande è stato "non aver capito o averlo capito troppo tardi che è tornata la geopolitica degli imperi in Oriente e in Occidente: Usa, Russia, Cina. Una geopolitica strutturata dalle parole d'ordine del sovranismo e del nazionalismo. E dopo la caduta dell'Afghanistan, perché di questo si tratta, ultimo baluardo del multilateralismo pur iperfetto, molti Paesi chiedono di ragionare su una nuova politica estera globale. Purtroppo oggi la politica estera è quella dei più forti e cioè americani, cinesi, russi. L'Europa sta a guardare".