Ucraina, Borrell: grave preoccupazione per spiegamento forze russe

Roma, 19 feb. (askanews) - L'Unione europea ha affermato oggi, per bocca dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell, di ritenere una "grave preoccupazione" il "massiccio dispiegamento di forze armate della Russia dentro e attorno all'Ucraina" e ha invitato Mosca a "de-escalare con un sostanziale ritiro di forze armate dalle prossimità dei confini ucraini".Borrell ha notato come l'escalation è "accompagnata dall'aumento di violazioni del cessate-il-fuoco lungo la linea di contatto in Ucraina orientale negli ultimi giorni" e ha affermato che l'Ue "condanna l'uso di artiglieria pesante e il bombardamento indiscriminato di aree civili, che costituisce una chiara violazione degli accordi di Minsk e delle leggi umanitarie internazionali".Inoltre Borrell ha lodato l'atteggiamento ucraino di "continenza rispetto alle continue provocazioni e agli sforzi di destabilizzazione" e ha espresso sostegno alla proposta osce di convocare il Gruppo trilaterale di contatto.L'Ue - ha detto ancora Borrell - è "estremamente preoccupata che messe in scena possano essere usate come pretesto per una possibile escalation militare". L'Ue, ha denunciato il ministro degli esteri europeo, ha inoltre visto un'"intensificazione degli sforzi di manipolazione dell'informazione per sostenere alcuni obiettivi". In questo senso, Borrell chiede che la Missione di monitoraggio Osce possa svolgere pienamente il suo mandato "senza restrizioni delle attività e nella libertà di movimento a beneficio della sicurezza del popolo dell'Ucraina orientale".Infine, l'Ue "non vede basi per le accuse provenienti dalle aree non controlllate dal governodi Donetsk e Lugansk (filorusse, ndr.) relative a un possibile attacco ucraino".Borrell infine ha ribadito che "ogni ulteriore aggressione militare da parte della Russia contro l'Ucraina avrà conseguenze massicce e costi gravi in risposta, tra le quali misure restrittive coordinate con i partner".