Ucraina, amb.Usa: Italia fondamentale per avere unica voce con Mosca

Roma, 26 gen. (askanews) - "Fino a lunedì sera, quando il Presidente Biden ha parlato con i leader europei, tra cui il Presidente Draghi, abbiamo lavorato in stretto contatto con i nostri alleati e partner per garantire che si parlasse con una sola voce in difesa della sicurezza dell'Europa e della sovranità dell'Ucraina": lo ha sottolineato Thomas Smitham, incaricato Usa d'affari a Roma, definendo l'Italia "un importante partner e alleato transatlantico", il cui ruolo è stato "fondamentale in questi colloqui a tutti i livelli: in sede NATO, OSCE, G7 e UE. Insieme aderiamo al principio che non vi possa essere nessuna discussione sull'Europa senza l'Europa, sulla NATO senza la NATO, e sull'Ucraina senza l'Ucraina",Gli Stati Uniti, gli alleati e i partner sono fermi nel respingere alcune delle proposte della Russia che crediamo siano contrarie al diritto internazionale e ai principi costituenti della NATO. Non permetteremo a nessuno di chiudere la politica della "open door" della NATO, che è sempre stata centrale per l'Alleanza. La politica estera dell'Ucraina deve essere decisa dai suoi cittadini, non da Vladimir Putin", ha affermato Smitham oggi al Transatlantic Forum on Russia organizzato dal Centro studi americani di Roma.