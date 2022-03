Ucraina: 16 bambini malati di tumore in Italia nella notte

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Trasferiti in Italia nella notte 16 giovanissimi ucraini malati di tumore da Rzeszów (Polonia), 170 km da Leopoli, con un volo della Gdf e col coordinamento della centrale Cross di Pistoia della Protezione civile nazionale. Sono stati trasferiti in ospedali di varie città italiane. Cinque a Firenze e Pisa, gli altri 11 a strutture pediatriche di Bologna, Pescara e Roma. Lo riporta la Regione Toscana spiegando che a Rzeszow è attivo un team delle Misericordie con sanitari e un interprete i quali hanno provveduto ad accogliere i 16 bambini provenienti dal confine ucraino, li hanno visitati e verificato che potessero sostenere il viaggio. Sul volo sono state imbarcate 34 persone, compresi i familiari che li accompagnano. L'aereo è giunto verso mezzanotte, poi sono stati portati negli ospedali dove potranno proseguire le cure lontano dalla guerra. I cinque accompagnati in Toscana sono andati in tre al Meyer di Firenze e due al Santa Chiara di Pisa. In particolare, si tratta di quattro minori tutti maschi con età di 16 mesi (il più piccolo), 9, 15 e 17 anni, più una ragazza che ha appena compiuto 18 anni. I tre più piccoli sono stati accolti al Meyer, mentre gli altri due sono stati ricoverati al Santa Chiara. A bordo dell'aereo c'era un team di due medici e un infermiere provenienti dalla Regione Abruzzo che dà il cambio a una squadra di sanitari dell'ospedale Meyer di Firenze - un chirurgo del centro ustioni, una pediatra specialista in malattie infettive e un infermiere del pronto soccorso - presente a Rzeszow da una settimana per dare supporto ai bambini in fuga dalla guerra. (ANSA).