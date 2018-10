Twitter: oltre 10 mln di post legati ad account stranieri falsi

New York, 17 ott. (askanews) - Twitter continua ad andare a caccia di account associati a sforzi stranieri per influenzare l'opinione pubblica. Il sito di microblogging ha detto di avere individuato oltre 10 milioni di tweet e più di due milioni di immagini, Gif, video - la maggior parte legati alla Russia ma anche associati all'Iran - la cui tempistica risale fino al 2009."In linea con i nostri principi forti di trasparenza e con l'obiettivo di migliorare la comprensione delle campagne informative e d'influenza straniere", Twitter ha deciso di diffondere gli archivi completi dei tweet legati alle attività straniere già identificate in precedenza (ad agosto aveva puntato il dito contro Mosca e Teheran). Fino ad ora gli sforzi dell'azienda si erano concentrati sulla campagna elettorale americana del 2016.Vijaya Gadde, responsabile per la sicurezza, e Yoel Roth, a capo dell'integrità della piattaforma, hanno spiegato che rendendo accessibili quei dati "incoraggiamo la ricerca aperta e le inchieste su questi comportamenti da parte di ricercatori e accademici nel mondo".Twitter ha messo in guardia: "E' chiaro che le attività informative e i comportamenti coordinati non autentici non smetteranno. Queste tattiche esistevano già ancora prima della nascita di Twitter. Si adatteranno e cambieranno con l'evolversi del contesto geopolitico mondiale e con l'emergere di nuove tecnologie".