Trump verrà dimesso, anche se non 'del tutto fuori pericolo'

Roma, 5 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha annunciato che oggi stesso lascerà l'ospedale militare di Washington, dove era stato ricoverato sabato per i sintomi di COVID-19. Un annuncio a sorpresa, avvenuto via Twitter, pochi minuti prima che il team medico, guidato dal clinico della Casa bianca Sean Conley, facesse il punto della situazione."Lascerò il grande Walter Reed Medical Center oggi alle 18.30 (00,30 in Italia)", ha scritto Trump. "Mi sento veramente bene! Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato sotto l'Amministrazione Trump, alcuni farmaci e conoscenze veramente grandi Mi sento meglio di come non stessi 20 anni fa!"Pochi minuti dopo questo tweet, che ha immediatamente monopolizzato le breaking news di tutto il mondo, il medico della Casa bianca con il resto del team medico ha fornito le spiegazioni.Conley ha precisato che, sebbene Trump "possa ancora non essere del tutto fuori pericolo", può essere tranquillamente dimesso, perché tutte le terapie di cui ha bisogno possono essere erogate alla Casa bianca.Secondo il medico, Trump al momento non ha problemi respiratori e non ha febbre da 72 ore. I livelli di ossigenazione sono normali.Conley, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se Trump abbia esercitato pressioni per essere dimesso, ha risposto che i medici trentano di dimettere il primo possibile i pazienti, anche per evitare rischi inutili al personale sanitarioPer riguarda Trump, più specificamente, si è detto "cautamente ottimista" sul recupero del presidente.Conley ha inoltre rivelato che al presidente è stato dato ossigeno due volte, dopo che aver registrato dei cali dei livelli. Già ieri aveva confermato che venerdì, alla Casa bianca, aveva ricevuto ossigeno prima di essere ricoverato.