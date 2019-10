Trump: Romney un idiota presuntuoso

(ANSA) - WASHINGTON, 5 OTT - "Qualcuno per favore svegli Mitt Romney e gli dica che la mia conversazione con il presidente ucraino fu congeniale e molto appropriata, e che le mie dichiarazioni sulla Cina riguardavano la corruzione, non la politica. Se Mitt avesse lavorato duro su questo con Obama, avrebbe potuto vincere. Purtroppo perse!": lo ha twittato Donald Trump dopo che Romney, ex candidato presidenziale repubblicano, ha definito "sbagliato e sconvolgente" l'appello "sfacciato e senza precedenti del presidente alla Cina e all'Ucraina di indagare Joe Biden". "Romney - aggiunge - non ha mai saputo come vincere. E' un idiota presuntuoso che mi ha combattuto sin dall'inizio, tranne quando supplicò il mio endorsement per la sua corsa al Senato (glielo diedi) e che lo nominassi segretario di Stato (cosa che non feci)".