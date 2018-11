[L’analisi] Trump si è mangiato i repubblicani, ma non è più il padrone dell’America. E scoppierà la guerriglia

I democratici hanno vinto, ma ha vinto anche Trump. O, se preferite, hanno perso tutt’e due, spostando la resa dei conti due anni più avanti, alle prossime presidenziali, anche se su un terreno profondamente diverso da quello in cui hanno agito finora. In termini puramente politici, infatti, le elezioni americane segnano una sconfitta per Donald Trump, che, perdendo una delle due Camere, non detiene più a Washington il monopolio del potere di cui ha goduto in questi due anni e di cui un presidente come lui farà a meno con grandissima difficoltà. In termini meno immediati e contingenti, forse possiamo anche dire storici, però, il giudizio è diverso. I democratici hanno conquistato la Camera dei Rappresentanti e molti governatori, ma hanno fallito l’assalto al Senato. Soprattutto, ciò che conta - più dei trofei che si è accaparrato un partito piuttosto che un altro - è che l’agognata “onda blu” che avrebbe dovuto spazzare via Trump e repubblicani non si è materializzata. Le perdite registrate dai repubblicani sono pesanti, ma non inaudite per elezioni di metà mandato, quando il partito del presidente tradizionalmente perde posizioni e nonostante che l’affluenza (che aiuta di solito i democratici) sia stata particolarmente alta. Dunque, il voto del 2016 non è stata una aberrazione, un incidente della storia, un “tutta colpa di Hillary” che una rivolta dell’elettorato, tornato consapevole, avrebbe cancellato. Il voto di martedì ci dice che Trump e il trumpismo sono qui per rimanere: i loro avversari dovranno imparare a stare nel gioco che hanno di fronte e a volgere a loro favore lo spettacolo che, quotidianamente, l’inquilino della Casa Bianca metterà in scena fino al novembre 2020.

Il risultato non è quello che si vede

Attenzione, però, a non commettere l’errore dei cronisti di calcio, per cui il risultato di uno a zero è tutto quello di cui si ha bisogno per capire come finirà il campionato, anche se quell’uno a zero è venuto in undici contro dieci e su un rocambolesco autogol. Le circostanze contano e ci dicono – se leggiamo bene i risultati - che Trump è sopravvissuto, ma anche che l’America non è trumpiana, anzi lo è meno di prima. Ovvero – e, dal punto di vista europeo, questo è il messaggio più importante in vista delle elezioni di maggio – non è vero che la marea populista sia destinata a montare inesorabilmente, inarrestabile, voto dopo voto, travolgendo le resistenze dei nostalgici dei vecchi regimi. Al contrario, si è fermata, non è riuscita a confermare l’en plein di due anni fa e, forse, è giunta al picco. Se proviamo a depurare i risultati delle elezioni di ieri dei vincoli, dei trabocchetti, dei condizionamenti che comporta un sistema elettorale assai bizantino e pesantemente viziato da una ipoteca localistica, il risultato è inequivocabile. Nessuno ne parla, perché non ha effetticoncreti sulla rappresentanza parlamentare, ma se vogliamo tastare il polso dell’elettorato quelli sono i numeri da guardare. Ancora una volta, il voto popolare (come dicono i numeri elettorali della Camera, l’unica per cui si è votato in tutto il paese) premia i democratici. E in misura maggiore di quanto sia avvenuto nel 2016. Se in America uno valesse uno, Hillary Clinton avrebbe vinto a suffragio universale la presidenza per quasi tre milioni di voti. Martedì, nelle urne della Camera, il distacco fra democratici e repubblicani, nonostare una affluenza assai minore, è aumentato a quattro milioni di voti, uno in più di due anni fa. E, anche a volersi tener lontani dalla retorica, è difficile non vedere in quei milioni di voti in più il profilo dell’America del futuro: i giovani, le donne , i neri, ma sempre più i latinos, le mamme dei quartieri residenziali, i tecnici e i professionisti che innervano le frontiere dell’economia americana. Senza di loro, l’America non va lontano.

Orizzonte 2020

Il vigore, l’energia, l’entusiasmo che hanno pervaso una campagna elettorale con decine di facce nuove può cambiare il partito democratico. Ma contro si troverà un partito repubblicano che è già mutato alla radice. Le elezioni segnano infatti la nascita e l’affermazione del partito (repubblicano) di Trump. Il presidente non è più l’ospite inatteso e, spesso, sgradito. E’ il padrone incontrastato del partito. Nell’America profonda, i candidati repubblicani che si sono affermati sono – quasi sempre – quelli che si sono allineati con la Casa Bianca, fino a mimarne lo stile e rilanciarne le ossessioni. Trump, come qualcuno aveva previsto, in pochi mesi si è mangiato il partito, svuotandolo dell’anima moderata. Anche questo è un messaggio importante per l’Europa. In particolare per quel centro destra (i popolari della Merkel, ad esempio) che può essere tentato da un’intesa con i populisti, invece che con il centro sinistra. Ma, qui ed ora, negli Stati Uniti, questa trumpizzazione dei repubblicani significa che le dinamiche abituali che si creano quando, in Congresso, cambiano gli equilibri di potere, questa volta non hanno trazione. In questo senso, ci stiamo inoltrando in un terreno ignoto.

Cosa succede adesso

La conquista della Camera era il minimo cui potevano puntare i democratici, ma questo non significa che sia poco. E’ il ramo del Parlamento cui è demandato il controllo del governo, con vasti potere di indagine e di sanzione. L’amministrazione Trump non potrà più pensare di andare a mano libera. Ministri e funzionari saranno sistematicamente chiamati a rispondere del loro operato, le loro mosse saranno sistematicamente monitorate e tamponate. Quanto sia cruciale, lo si è visto subito, con il tentativo, facendo fuori il ministro della Giustizia, Sessions, di silurare Mueller e mettere il bavaglio all’indagine sul Russiagate, prima che la Camera, da gennaio in mano democratica, stenda una barriera a protezione dell’inchiestae, in generale, su Trump. Per gli esagitati che lo ritengono possibile, è la Camera che promuove l’impeachment del presidente (ma il Senato lo deve approvare con una maggioranza di due terzi). Difficile che accada, ma è evidente che Trump teme che l’inchiesta (in particolare sulle sue finanze) penda come una spada di Damocle sulla testa del presidente, per tutti i prossimi due anni. Più in generale, senza l’assenso della Camera, l’agenda legislativa di Trump si riduce a zero. Se il presidente vuole combinare qualcosa a livello legislativo, entro questo mandato, deve convincere i democratici o condannarsi alla paralisi. La riforma sanitaria di Obama ora ha una trincea di difesa, mentre gli sgravi fiscali dell’anno scorso potrebbero rivelarsi l’unica eredità di Trump. Dall’altra parte, però, c’è un Senato, con una maggioranza repubblicana ben più solida di prima, che potrà provvedere alle nomine che vuole il presidente, a cominciare dai giudici e che, per suo conto, è in grado di bloccare qualsiasi iniziativa legislativa della Camera democratica. Tradizionalmente, in una situazione del genere, la politica americana procedeva, anche spedita, con una serie ininterrotta di trattative e compromessi, che giustificavano e premiavano le anime moderate dei due partiti. Ma queste anime moderate non ci sono più: in particolare sono praticamente scomparse nel Senato repubblicano. Trump, così pronto a magnificare le proprie doti di negoziatore, potrebbe scegliere questa strada di triangolazione, fra la Casa Bianca e le due Camere, per portare a termine dei progetti che diano sostanza alla sua presidenza.

Due anni di guerriglia

Pochi credono che sarà la sua scelta. Seguendo il suo istinto, il presidente sceglierà la tattica della guerriglia propagandistica, anche a costo di fare terra bruciata, accettando e confrontando la guerriglia che gli muoveranno, dal Congresso, i democratici. Lo scontro apertosi subito sul Russiagate è il terreno perfetto per questa guerriglia.Difficile, del resto, che lo spettro di una paralisi legislativa spaventi davvero Trump che, come è chiaro fin dal giorno che è entrato alla Casa Bianca, vive e lavora pensando quasi esclusivamente alle elezioni del 2020. Non saranno, per nessuno, due anni facili.