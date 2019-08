Trump: in lettera Kim Jong Un 'piccole scuse' per lanci missili

Roma, 10 ago. (askanews) - Nella lettera fatta pervenire dal leader nordcoreano Kim Jong Un al presidente Usa Donald Trump ci sarebbero anche delle "piccole scuse" per i test missilistici degli ultimi giorni. L'ha affermato lo stesso Trump in due tweet pubblicati oggi."In una lettera inviata a me da Kim Jong Un afferma, assai carinamente, che vorrebbee incontrarmi e iniziare negoziati non appena saranno finite le esercitaizoni congiunte Usa/Corea del Sud. E' stata una lunga lettera, nella gran parte della quale si lamenta delle esercitazioni ridicole e costose", ha scritto Trump."Ci sono anche - ha proseguito - piccole per i test dei missili a corto raggio e questi test smetteranno quando finiranno le esercitazioni. Io aspetto di vedere Kim Jong Un in un futuro non molto distante! Una Corea del Nord libera da nucleare porterà a uno dei paesi di maggior successo al mondo!"Nei giorni scorsi, in risposta alle esercitazioni congiunte Seoul-Washington, Pyongyang ha fatto diversi lanci missilistici a corto raggio.