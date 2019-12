Trump contro Black Panther. E gli USA commerciano con il paese immaginario

Il mondo è un posto complicato. Se sei una superpotenza economica ancor di più. C’è sempre chi pensa di essere più furbo di te. E allora ti tocca tirare fuori i muscoli. Metti i dazi di qua, minacciali di là, subisci le contromisure, reagisci di conseguenza. Non si può mai stare tranquilli.

Il Wakanda: un partner affidabile

Per fortuna che qualche partner commerciale affidabile c’è. Prendi il Wakanda per esempio. Con loro fila tutto liscio. Anche perché in caso contrario si rischierebbe di far innervosire una supereroe come Black Panther e magari anche qualche sua amica o amico. Certo gli USA hanno il gagliardissimo Trump, ma non si sa mai.

Chiacchiere in libertà? Mica tanto. Nella lista del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense dei partner con i quali gli USA hanno accordi di libero scambio alla lettera W è comparso il Wakanda, il Paese immaginario dell’Africa Orientale dal quale proviene Black Panther, il supereroe dei Marvel protagonista del film che l’anno scorso ha vinto un Oscar. Oltre al paese nella lista compaiono anche i prodotti scambiati tra i quali, papere, asini e mucche.

Trump vs. Black Panther

La scoperta è stata fatta da Francis Tseng, un ingegnere informatico che lavora a New York. Tseng stava facendo una ricerca su dazi e tariffe sui prodotti agricoli e si è imbattuto nello stato Marveliano. Dapprima è rimasto incerto, pensando di ricordare male lui il film, e che il Wakanda potesse essere veramente uno stato africano, poi si è arreso all’evidenza: il Wakanda era ufficialmente un partner commerciale degli Stati Uniti. Poco dopo che la cosa ha fatto notizia, il Dipartimento dell’Agricoltura ha rimosso il Wakanda dalla lista e svelato il mistero. A quanto pare il paese era stato inserito nella fase di test del sistema ed era poi rimasto in lista.

Peccato. Non sarebbe stato male assistere a un epico scontro Trump vs. Black Panther. Vuol dire che sarà per il prossimo film della Marvel.