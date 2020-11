Trump ai leader G20: 'Voglio lavorare con voi ancora per molto'

Washington, 21 nov. (Adnkronos) - Donald Trump non si arrende e in videoconferenza con i leader del G20 dice: "Voglio lavorare con voi ancora per molto". "E' stato un grande onore lavorare con voi - dice nel suo intervento il presidente americano, che rifiuta ancora di ammettere la sconfitta alle elezioni del 3 novembre, secondo quanto si sente in un audio ottenuto dal britannico Observer - e attendo con ansia di lavorare con voi ancora per molto tempo". Dunque Trump alla fine si è collegato con il vertice del G20 di Riad in videoconferenza - ancora fino a ieri la sua partecipazione era incerta - ma ha lasciato i lavori in anticipo ed è andato a giocare a golf. Lo hanno riferito i giornalisti del pool della Casa Bianca, secondo cui il presidente americano si è disconnesso a meno di due ore dall'inizio del summit sotto presidenza saudita. E durante tutta la prima ora ha scritto un po' di tweet tutti su temi di politica interna. Secondo la Dpa, Trump ha delegato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ed il consigliere economico Larry Kudlow a seguire i lavori, mentre lui si è trasferito nel suo golf club nella vicina Virginia. Il presidente dovrebbe collegarsi di nuovo domani in occasione della giornata conclusiva del vertice.