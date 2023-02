Trudeau: "Putin ha sottovalutato il coraggio del popolo ucraino"

"Quando Vladimir Putin ha lanciato la sua guerra di aggressione pensava che sarebbe finita in pochi giorni ma ha sottovalutato il coraggio e la forza degli ucraini. Ha sottovalutato quelli tra noi in Occidente e nel mondo che stanno con l'Ucraina e che rimarranno con Kiev il tempo necessario". Cosi' Justin Trudeau in un passaggio del discorso tenuto a Toronto durante la veglia per l'anniversario della guerra in Ucraina. Il leader canadese ha zittito dal palco un contestatore che lo stava insultando dicendo "penso che gli ucraini possano parlarti un po' di liberta'. Questa notte e' per loro, non per te".