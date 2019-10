Trovata morta la popstar sudcoreana 25enne Sulli

Roma, 14 ott. (askanews) - Giallo nel mondo della musica coreana. Choi Jin-ri, 25enne meglio nota come Sulli, il suo nome d'arte, è stata trovata morta nella sua abitazione a Seongnam, a Sud della capitale, Seoul. Il corpo è stato scoperto dal suo manager che si è recato a casa sua perché non riusciva a contattarla al telefono.Faceva parte della f(x), una delle band più popolari in Corea del Sud e ha contribuito ad alimentare la mania globale del K-pop, il "pop coreano". Aveva lasciato il gruppo nel 2015 intraprendendo una carriera come solista e attrice. Sulli in passato era stata vittima di cyber-bullismo. La polizia indaga sulle cause della morte, in molti pensano al suicidio.La sua scomparsa improvvisa è diventata uno dei trend principali di Twitter rimbalzando in tutto il Pianeta con oltre un milione di tweet. Lei aveva oltre sei milioni di follower solo su Instagram.