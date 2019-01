Tolti alla Malesia i Campionati mondiali paralimpici di nuoto

Roma, 27 gen. (askanews) - Il Comitato paralimpico internazionale ha tolto alla Malesia il diritto di ospitare i campionati mondiali di nuoto per il rifiuto di ospitare nuotatori israeliani. Le gare avrebbero dovuto svolgersi a Kuching fra il 29 luglio e il 4 agosto.La decisione è stata presa "dopo che il ministero dell'Interno della Malesia non ha fornito le necessarie garanzie che i nuotatori israeliani potessero partecipare, liberi da discriminazioni e in sicurezza nei Campionati", ha affermato l'Ipc."Quando un paese ospitante esclude gli atleti di una particolare nazione, per ragioni politiche, non abbiamo assolutamente altra alternativa che cercare un nuovo host di campionati - ha detto il presidente dell'Ipc Andrew Parsons - tutti i Campionati del Mondo devono essere aperti a tutti gli atleti e le nazioni idonee a competere in sicurezza e senza discriminazioni".Il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Emmanuel Nahshon ha twittato: "Questa è una vittoria dei valori sull'odio e il fanatismo, una forte affermazione a favore della libertà e dell'uguaglianza. Grazie a @Paralympics per la tua decisione coraggiosa".All'inizio di questo mese, la Malesia, un paese a maggioranza musulmana, ha detto che "non ospiterà eventi" che hanno una partecipazione israeliana. (Fonte Afp)