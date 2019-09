Thomas Cook tratta per evitare il crac

(ANSA) - LONDRA, 22 SET - Il tour operator britannico Thomas Cook è impegnato in trattative all'ultimo sangue con azionisti e creditori per evitare il fallimento. Sky News riferisce di discussioni in corso oggi presso la sede legale dello studio Slaughter & May, con sede a Londra. La società ha confermato venerdì di cercare 200 milioni di sterline in finanziamenti extra per evitare di chiudere i battenti. Intanto sono oltre 600.000 i viaggiatori in tutto il mondo che tengono il fiato sospeso, con il dubbio se riusciranno a tornare a casa. Il tour operator ha cercato di rassicurare i clienti che i loro voli continuano a funzionare normalmente, sottolineando che la maggior parte dei pacchetti vacanza per i viaggiatori britannici sono protetti a livello assicurativo. Le difficoltà finanziarie sollevano anche domande sui posti di lavoro dei 22.000 dipendenti impiegati da Thomas Cook in tutto il mondo.