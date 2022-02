"Ci stanno bombardando, esplosioni ovunque". A Kiev la gente si riversa nella metro: le testimonianze

"Ci stanno bombardando, sentiamo forti esplosioni ovunque. Ci sono molti aerei che passano sopra le nostre teste e bombe che cadono. E' difficile mettersi in contatto con l'esterno, anche con i mezzi tecnologici. Chiediamo aiuto a tutti". Le parole sono disperate, sembrano uscitae dal punto più profondo dell'anima."Non lasciateci soli", urla Lyubomyr, un giovane che abita a Kolomyja, città dell'Ucraina occidentale, parlando con l'inviato dell'Ansa.

Mentre il mondo assiste incredulo a quella che i media chiamano già "l'invasione dell'Ucraina" da parte della Russia, le scene trasmesse via tv e social danno inequivocabilmente l'immagine di un popolo spiazzato. Code di macchine si riversano nelle arterie principali in uscita da Kiev, la capitale dell'ex repubblica sovietica oggi al centro dell'attenzione di quella che un tempo era la madre patria. I bancomat sono già presi d'assalto, il panico si diffonde velocemente, nonostante gli appelli alla calma da parte del primo ministro Volodymyr Zelenskyj.

Evacuati gli uffici, la gente si rifugia nella metro

"Ci stanno evacuando dagli uffici della mia compagnia. Per ora stiamo a Kiev, poi si vedrà", conferma un testimone oculare nella capitale. "Questi bastardi lo hanno fatto davvero alla fine, non ci posso credere", aggiunge. Dalle prime ore di stamattina molti cittadini di Kiev hanno trovato riparo nelle stazioni della metropolitana, che le autorità cittadine avevano indicato come possibile rifugio anti aereo.

"Adesso sembra più calmo, ma io sono nella metro, penso che sottoterra sia più sicuro", racconta una giovane di Kiev. "La guerra è cominciata su vasta scala, ci dicono che in 17 zone si sono verificati attacchi missilistici da parte delle truppe russe", aggiunge. "Ma adesso non voglio parlare", conclude.

"Volontari pronti a combattere"

"Abbiamo file davanti a punti ritrovo militari e anche tanti volontari pronti a combattere, al mattino si sono alzati già pronti per andare al fronte. Ci sono posti di blocco ovunque, siamo siamo in stato di guerra", dice Tamara Senyushko, dalla Regione sudoccidentale di Cernivtsi. "L'Ucraina non si è messa mai in ginocchio e ha sempre combattuto per sua sovranità e indipendenza, combatterà anche questa volta", dice Tamara.

La richiesta di asilo per 3mila bambini

"Cerchiamo di mantenere la calma e ci stiamo preparando per accogliere gli evacuati. Abbiamo ricevuto la direttiva di accogliere 3.000 bambini provenienti presumo dagli orfanotrofi della zona del Donbass. Abbiamo svuotato i collegi, gli appartamenti per gli studenti, ci sono anche spazi comunali, e molte famiglie ci hanno contattato per ricevere bambini", ha detto Tamara Senyushko, dalla Regione sudoccidentale di Cernivtsi.