Vittime e morti in Albania per il terremoto di magnitudo 6.5: almeno 6 morti e 150 feriti

Almeno 6 morti, 150 feriti e parecchi dispersi nei crolli. E' questo il primo bilancio di una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2,54 ora locale (le 3,54 in Italia) la costa settentrionale dell'Albania, vicino a Durazzo. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, l'ipocentro del sisma sta a circa dieci chilometri di profondità e l'epicentro è stato localizzato tra Shijak e Durazzo. Da Tirana a Durazzo è il panico, mentre sono al lavoro i soccorsi tra le macerie.

La scossa sentita anche in Italia

Il terremoto che ha colpito l'Albania è stato avvertito distintamente anche nel nostro Paese, in particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Abruzzo attorno alle 4 del mattino. Per ora non risultano segnalazioni di vittime, dispersi o danni, è stata attivata l'unità di crisi della Farnesina che procede al monitoraggio della situazione, come ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.