Pelosi a Taiwan apre il fronte sul Pacifico. La reazione cinese e perché gli Usa rischiano l'ingorgo

Nuovi scenari si aprono a seguito della visita della speaker del Congresso Usa, Nancy Pelosi, a Taiwan. L'isola a Est della Cina resta il campo sul quale si giocherà la "guerra" tra Cina e Stati Uniti per il controllo del Pacifico. Davanti a 4 milioni di persone, che via web e tv hanno seguito l'atterraggio di Pelosi all'aeroporto della capitale Taipei, è andata in scena l'apertura di una pagina geopolitica relativamente nuova per gli Stati Uniti, ma oggi potenziamlmente esplsiva. L'ennesima, sarebbe la nota a margine, che si porta dietro il rischio di un ingorgo nella gestione dei dossier internazionali. Quello ucraino in primis, per il quale gli Usa hanno investito uno sforzo militare importante, e adesso quello di Taiwan: a parere di molti analisti, da quando ieri l'alta rappresentante ha messo piede sul territorio taiwanese gli Usa sono chiamati a difendere, costi quel che costi, il loro diritto di intavolare rapporti con chiunque lo desideri.

Quanto sta accadendo non è un caso. Pelosi rappresenta l'autorità di più alto rango a recarsi nell'isola. Il precedente risale al 1997, quando fu il suo omologo Newt Gingrich a recarvisi. Da allora distanza vigile, con rapporti aperti soprattutto sul fronte economico. Del resto Taiwan è sempre stata una nota non dolente: riconosciuta da una manciata di Stati, tra cui il Vaticano, con la Cina ha intessuto una pax di fatto basata su reciproci rapporti commerciali che hanno giovato a entrambi. La questione politica è rimasta sempre un capitlo aperto ma dormiente, sul quale però Pechino adesso vuole ricominciare a scrivere. Anche perché la reazione Usa sembra essere l'abbandono della politica statunitense "One China policy", ovvero del riconoscimento della sola Cina come Stato sovrano, che per decenni ha garantito la stabilità dell'area. Oggi sembra di assistere a un rimescolamento delle carte in tavola.

La Cina vuole annettere Taiwan

Già da qualche tempo il presidente Xi Jinping ha alzato i toni, sostenendo che Taiwan sia "territorio cinese" e che tutto sarà fatto perché l'isola torni sotto il controllo effettivo della Cina. Parimenti la visita di Pelosi, ricevuta al palazzo presidenziale dalla capo di Stato, Tsai Ing-wen, è considerata "un grave oltraggio". Per tutta reazione Pechino ha convocato l'ambasciatore statunitense e intensificato le esercitazioni di artiglieria in sei aree intorno all'isola, come monito e dichiarazione d'intenti. Esercitazioni che andranno avanti anche dopo la ripartenza della delegazione americana.

Nancy Pelosi a Taiwan con la presidente Tsai Ing-wen (Foto Ansa)

"Taiwan continuerà a difendere la democrazia"

La visita di Pelosi è chiaramente foriera della necessità di ribadire l'impegno degli Usa verso Taiwan. Da qui in poi la tensione può solo salire. Tsai durante l'incontro si è detta grata per la visita della delegata americana, che ha definito una "eccezionale statista" e "una delle più leali amiche di Taiwan", e per il "robusto sostegno" degli Stati Uniti. Taiwan "non si tirerà indietro" di fronte alle minacce militari di Pechino, ha aggiunto la presidente, e "continueremo a difendere la democrazia".

Ma Xi, pronto a ottenere il terzo mandato consecutivo al vertice del partito comunista cinese, considera il dossier su Taiwan un punto fermo del suo impegno politico a capo della Repubblica. Un dossier che va chiuso "quanto prima", soprattutto adesso che gli Usa hanno mandato il loro messaggio non distensivo e con il pugno di ferro su Hong Kong capace di spazzare via l'illusione di una possibile convergenza pacifica.

La guerra intanto si combatte sul fronte commerciale. Un divieto di importazione di agrumi e di alcuni prodotti ittici provenienti da Taiwan saranno bloccati dall'amministrazione generale della dogana cinese, mentre la sospensione dell'export di sabbia naturale verso l'isola potrebbe creare problemi all'industria dei semi-conduttori. E qui si inserisce la visita di Pelosi il cui intento è anche quello di incrementare i rapporti reciproci tra Washington e Taipei, dopo l'approvazione del Congresso del "Chips and Science Act". "Grandi opportunità di cooperazione" le ha definite Pelosi.

Sul canale delle influenze il terreno resta scivoloso. E gli Stati Uniti non è detto che siano in grado di reggere un altro fronte aperto. Soprattutto davanti all'opinione pubblica, già provata dal costosissimo conflitto ucraina.