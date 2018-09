Super studio su cancro al seno per personalizzare lo screening, 30mila italiane coinvolte

Parigi, 28 set. (askanews) - Un vasto studio sul cancro al seno partirà l'1 dicembre tra l'Europa e Israele coinvolgendo 85mila donne. L'obiettivo è utilizzare un approccio personalizzato al rischio di sviluppare il tumore, secondo gli organizzatori che hanno presentato a Parigi il "MyPeBS" ("personalising breast screening", screening al seno personalizzato) che coinvolgerà 20mila donne in Francia, 30mila in Italia, 15mila in Israele, 10mila in Belgio e Gran Bretagna per sei anni.Lo studio verrà condotto da 26 partner europei e americani ed è il "più grande al mondo sul tema" perché "la personalizzazione è una tendenza crescente", ha spiegato Suzette Delaloge, coordinatrice di MyPeBS e oncologo al Gustave Roussy.Con 360.000 nuovi casi diagnosticati e 92mila decessi ogni anno in Europa il cancro al seno è il più diffuso. Lo studio prenderà in considerazione donne tra 40 e 70 anni e le dividerà in due gruppi, uno che seguirà i protocolli tradizionali di screening e un altro un percorso organizzato in base a tre livelli di rischio: minimo (meno dell'1% di sviluppare un tumore entro cinque anni), medio (3%) e alto (6%). Il rischio è definito in base all'età, ai precedenti familiari, alla densità del seno e a un test della saliva in cui viene impiegato un "chip di genotipizzazione che rileva 300 variazioni del Dna che hanno dimostrato negli ultimi anni di essere associati al rischio di sviluppare un tumore al seno".(fonte afp)