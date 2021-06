Navalny, armamenti e Europa dell'Est: al via il faccia a faccia tra Biden e Putin

Rotto il protocollo anti-Covid con una stretta di mano che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l'omologo russo, Vladimir Putin, si sono dati all'inizio del summit in corso a Ginevra tra i due Paesi. "Entrambi i presidneti sono vaccinati", ricordano le agenzie. Per Biden e Putin è il primo incontro da quando c'è stato il cambio al vertice americano. Ma nella splendida Villa La Grange, la spettacolare residenza di Ginevra, a preoccupare di più sono gli esiti dei colloqui tra i due Paesi, i cui rapporti non sono stati mai così freddi. In tutto cinque ore di colloqui, divise in due sessioni: la prima in forma ristretta che si è tenuta nel primo pomeriggio e alla quale erano presenti i due presidenti e i rispettivi ministri degli Esteri e gli interpreti. Successivamente è calendarizzato l'incontro allargato al quale parteciperanno diversi alti funzionari per ciascuno dei due Paesi. La città ovviamente è blindata: zone chiuse, traffico interrotto e imponenti misure di sicurezza.

Nello stuolo di alti dignitari che accompagnano lo statunitense figurano il segretario di Stato Antony Blinken, la sottosegretaria di Stato per gli Affari Politici Victoria Nuland, il consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, gli esperti del Consiglio per la Sicurezza nazionale sui dossier russi Eric Green e Stergos Kaloudis e l'ambasciatore Usa a Mosca John Sullivan. La delegazione russa include, oltre al ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, il suo vice Serghiei Riabkov, il consigliere presidenziale per gli Affari Esteri Yuri Ushakov, il capo dello Stato maggiore gen. Valery Gerasimov, l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov, gli inviati del Cremlino per Ucraina e Siria, e il portavoce di Putin Dmitri Peskov.

"Ci sono molte questioni che si sono accumulate, spero che il nostro incontro oggi sia produttivo", ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Joe Biden al termine della prima sessione, l'incontro ristretto andato avanti per più di due ore, nonostante fossero previste un'ora e un quarto di vertice. "Sempre meglio incontrarsi faccia a faccia", ha risposto Biden. Successivamente il via all'incontro allargato. I temi sul tavolo sono tanti e vanno dalla pandemia all'economia senza dimenticare diverse questioni di politica estera già discusse nel corso del G7.

I temi sul tavolo

I temi sul tavolo dei due leader sono tanti e complessi come è facile immaginare. Diritti umani e il caso Navalny sono tra le questioni più scottanti con una probabile convergenza d'interessi. L'antiproliferazione nucleare e il controllo degli armamenti è senz'altro il dossier dove si potrebbe trovare più facilmente un'intesa. Qui si potrebbe aprire qualche spiraglio per un nuovo accordo sui missili a media e corta gittata e, magari, l'apertura di un tavolo sui super-vettori, le arme ipersoniche di ultima concezione. Mosca, sostengono diversi analisti, è avanti rispetto a Usa e Cina nel loro impiego e non ha pregiudizi a parlarne. Il Cremlino ha fatto capire che Biden e Putin oggi potrebbero dare il là a un percorso negoziale separato sul tema - "non sarà facile" - con indicazioni chiare sul "come e il quando".

Nel campo del controllo degli armamenti, il dossier è la regolamentazione del cyber-spazio, dove si vuole avviare un processo di de-escalation simile a quanto avvenuto per le armi atomiche negli anni Ottanta del Novecento. Cruciale per Mosca, è poi il tema del fronte occidentale. Ovvero l'Europa dell'Est, con il conflitto nel Donbass. L'ingresso nella Nato dell'Ucraina è fumo negli occhi per Putin. E la Bielorussia deve restare nell'area d'influenza russa.

Ma sul tavolo non potranno mancare altre questioni importanti come gli armamenti, il clima, l'Artico, la questione pandemia. Ma si toccherà anche il tema della Siria, Libia, Nagorno-Karabakh e l'accordo nucleare iraniano. Si discuterà di sicuro anche della fine della crisi che aveva portato, all'allontanamento dei ripettivi ambasciatori.