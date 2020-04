Sudcorea: dopo aver domato il COVID, Moon verso vittoria elettorale

Roma, 15 apr. (askanews) - I sudcoreani sono andati in massa al voto oggi per le parlamentari in guanti e mascherina. E, secondo gli exit poll, avrebbero decretato una vittoria schiacciante dell'alleanza progressista che sostiene il presidente Moon Jae-in. Per lui un successo in quello che era stato descritto come un referendum sul suo operato nel burrascoso periodo della pandemia COVID-19.Nonostante la paura del contagio, secondo quanto ha riferito la Commissiona nazionale elettorale, oltre il 66 per cento dei 44 milioni di aventi diritto si sono recati alle urne per il rinnovo dei 300 seggi dell'Assemblea nazionale, il parlamento monocamerale. Si tratta di un dato straordinario: era dal 1992 che gli elettori non si mobilitavano così tanto per recarsi al voto.I principali canali televisivi del Paese - KBS, MBC e SBS - hanno reso pubblici i loro exit poll e tutti e tre concordano nella previsione di una vittoria ampia, con una maggioranza assoluta dei seggi assegnati, per il Partito democratico di Moon e il suo alleato Partito della Piattaforma. Verrebbe sconfitta quindi, con uno scarto superiore ai 30 seggi, la coalizione d'opposizione formata dal Partito del futuro unito e il suo satellite Partito della Corea futura.A contribuire alla vittoria ampia di Moon potrebbe essere stata anche la partecipazione al voto, per la prima volta, dei diciottenni. Ma certamente al centro del dibattito politico e di questa strana campagna elettorale si è collocata la risposta al coronavirus fornita dalla Corea del Sud. E, se gli exit poll verranno confermati, il verdetto dei sudcoreani sull'operato di Moon e del suo governo appare ampiamente positivo.Spesso si parla del "modello sudcoreano" di risposta al coronavirus, ma altrettanto spesso ci si concentra esclusivamente sull'aspetto tecnologico di tale risposta. Certamente il fatto che la Corea del Sud abbia messo in campo mezzi tecnologici per tracciare - attraverso i loro stessi smartphone e l'uso delle carte di credito - le persone che vengono individuate come positive, in modo da mettere poi in quarantena tutti i loro contatti, è solo una parte di questo modello.La Corea del Sud, in realtà, quando fu investita a febbraio dalla prima ondata dell'epidemia in arrivo dalla Cina, ebbe un momento di sbandamento, tanto che in poco tempo fu balzata al secondo posto tra i Paesi più colpiti, dopo la Repubblica popolare cinese. Si trovò quindi a dover prendere immediate iniziative per appiattire la curva dei contagi.La risposta di Seoul - che, non dimentichiamolo, è stata affinata anche dalle esperienze negli ultimi decenni di epidemie come la SARS - fu quella di mettere prima di tutto in sicurezza il personale sanitario, fornendo tutti i dispositivi di protezione individuale necessari. Diversamente da altri Paesi, tra i quali l'Italia, lo staff medico e infermieristico è stato abbastanza solo marginalmente colpito dal contagio, proprio grazie a questa azione.In secondo luogo, l'arrivo dei potenziali pazienti negli ospedali è stato immediatamente filtrato prima di tutto attraverso la creazione di hotline telefoniche dedicate le quali, in caso di una sintamotologia sospetta, indirizzano i potenziali contagiati verso stazioni diagnostiche per essere sottoposti a test rapidi. Se il paziente risulta positivo, viene rcoverato in ambiente di quarantena, isolato, in modo da evitare contatti con altri.L'altro elemento di forza del modello sudcoreano è l'azione non prettamente sanitaria, ma più politica messa in campo dal governo. Da un punto di vista simbolico, si è voluto dare un esempio di forte esercizio della leadership. Per esempio il primo minsitro Chung Sye-kyun ha coordinato le attività recandosi direttamente a Daegu, la seconda città del Paese che è stata l'epicentro in Sudcorea dell'epidemia. Curiosamente, il soprannome di Chung è "Bacteriaman", dal significato del suo primo nome Sye-kyun: nulla di più adatto per l'uomo a cui è stato affidato l'arduo compito di battere il coronavirus.Da un punto di vista più concreto, invece, il governo, a fronte di una carenza di mascherine che ha colpito anche la Corea del Sud all'inizio dell'epidemia, si è attivato con decisione per indirizzare l'industria nazionale a produrre le mascherine necessarie, oltre a fare incetta sul mercato, e a mettere in campo delle app per mostrare ai cittadini i pezzi disponibili nelle loro vicinanze. Diversamente da quanto la stessa Organizzazione mondiale della sanità (Oms) continuava a sostenere, Seoul ha immediatamente fatto campagna per chiedere ai cittadini di dotarsi di queste protezioni, ritenendole uno strumento efficace.E veniamo alla famosa arma tecnologica. In effetti, superando anche certi vincoli di privacy, il governo traccia i movimenti di coloro che risultano positivi ai test, individuando poi tutti i loro contatti anche con l'utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale. A tutti questi contatti, anche indiretti, viene ordinata una quarantena di 14 giorni.Grazie a questa politica integrata, che al momento appare essere stata vincente, la curva si è appiattita e oggi, per il terzo giorno consecutivo, il numero di nuovi contagi individuati nel paese è stato di meno di 30. Il 29 febbraio scorso era arrivata a un picco di 909 nuovi casi.Questo risultato è stato raggiunto senza mettere in campo un drastico lockdown come avvenuto, per esempio, in Italia. A parte lo stop ad alcune iniziative ricreative, la contrazione fortissima dei voli e la richiesta ai cittadini di prendere precauzioni, la gran parte delle attività economiche (compresi hotel e ristoranti) e delle scuole sono rimaste aperte. Se da un lato questo fatto aiuterà l'economia sudcoreana a riprendersi più velocemente di altre dopo che COVID sarà passato, permangono ovviamente le incertezze in un clima di recessione globale, valutata dal Fondo monetario internazionale (Fmi) come la peggiore dagli anni '30 del secolo scorso, per un Paese che deve gran parte delle sue entrate alle esportazioni. Vinta la battaglia elettorale, insomma, a Moon ora tocca rimettere in piedi il Paese.