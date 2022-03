Stoltenberg: Russia resta una potenza militare formidabile

Bruxelles, 16 mar. (askanews) - "E' troppo presto per speculare" su un possibile esito positivo per l'Ucraina dei combattimenti contro l'invasione russa del Paese; nonostante la resistenza "impressionante" delle forze armate di Kiev, la Russia "resta una potenza militare formidabile" con la possibilità di usare "diversi tipi di armi". Lo ha sottolineato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la sua conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dei ministri della Difesa dell'Alleanza, oggi a Bruxelles, dedicata alle conseguenze della guerra di Putin.Dopo 21 giorni di conflitto, sulla base delle prestazioni militari della Russia finora e dell'intelligence della Nato, ha chiesto un giornalista, la Russia può vincere questa guerra?"Penso - ha risposto Stoltenberg - che dovremmo tutti stare attenti a evitare troppe speculazioni. Abbiamo visto la forza, il coraggio e le capacità dell'Ucraina o delle sue forze che hanno impressionato il mondo intero, che sono state in grado di rallentare e di contrattaccare contro le forze di invasione russe. E rendo omaggio alle forze ucraine e al popolo ucraino per il modo in cui hanno saputo resistere all'invasione"."Ma allo stesso tempo - ha avvertito il segretario generale -, la Russia rimane una potenza militare formidabile. Hanno molti diversi tipi di armi, e quindi penso che sia troppo presto per speculare sull'esito" della guerra."Quello di cui abbiamo bisogno - ha concluso Stoltenberg - è che la Russia fermi la guerra, che il presidente Putin ritiri le sue truppe e poi si trovi una soluzione politica".Loc