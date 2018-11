"Una tragedia annunciata. Due relazioni denunciavano il rischio". Ma le demolizioni "spesso non vengono eseguite"

Nel suo editoriale di oggi sul Corriere Gian Antonio Stella ricorda le parole di Russeau dopo il terremoto di Lisbona del 1755: “Non è la natura che ha ammucchiato là 20mila case”. Quelle parole tornano in auge dopo la sciagura di Casteldaccia, in Sicilia. Quella casa travolta dalle acque non doveva stare lì. Era abusiva e doveva essere demolita già nel 2008 quando i proprietari avevano ricevuto l’ordine di demolizione, poi fermato, si è detto, da un ricorso al Tar. Come spesso succede nel Sud Italia, la burocrazia farraginosa diventa a volte involontaria alleata dell’abuso. A Casteldaccia sono del resto in molti a farlo notare. Basta sfogliare le pagine di Repubblica o dei giornali locali.

"La tragedia poteva essere evitata"

Succede per tanti immobili abusivi sui litorali della Calabria, della Campania e della Sicilia, fa notare il giornalista del Corsera. E questo stato di fatto risuona nelle parole del sindaco di Casteldaccia: “Non siamo riusciti a buttare giù quella casa nonostante le denunce. Quei 9 poveretti non avrebbero fatto quella fine”.

Ora la magistratura – come si legge sul quotidiano di via Solferino – dovrà dire la sua, ma “certo quella tragedia poteva essere evitata”. Non lo dicono solo i presidenti di Legambiente nazionale e della Sicilia Stefano Ciafani e Gianfranco Zanna, ma anche due documenti reperiti dal giornalista Fabrizio Feo del Tg3 siciliano.

I documenti

Il primo – scrive Stella – è una relazione geologica della Provincia Regionale di Palermo del 2008, anno dell’ordine di demolizione di cui si è parlato. Il rapporto dice: “La concentrazione di popolazione e di costruito, di attività di funzioni all’interno della pianura costiera e delle medie e basse valli fluviali è fonte di degrado ambientale e paesaggistico e tende a depauperare i valori culturali e ambientali specifici dei centri urbani e dell’agro circostante”.

E poi c’è una “relazione del marzo 2012 per la Revisione del Piano regolatore generale, dove, a pagina 13 si legge: ‘In merito alla pericolosità idrogeologica bisogna precisare che il reticolo idrogeografico che interessa il territorio di Casteldaccia è piuttosto fitto ed è caratterizzato da aste torrentizie in fase di approfondimento e da aree esposte a possibili fenomeni di esondazione”.

Casteldaccia (Palermo)

E tra i “corsi d’acqua da salvaguardare e attenzionare” cita il “Vallone di Casteldaccia” insieme a quelli di “Perriera, Cubo e al fiume Milicia”. Si citano inoltre parecchi studi dove si evidenzia il “pericolo e il rischio idraulico di esondazione” invocando la necessità di “estendere a non meno di 20 metri la fascia di rispetto”.

Inevitabile - nota Stella - che in zone così l’abusivismo amplifichi i rischi. E “la mancata demolizione degli edifici smette di essere una polverosa pratica burocratica e diventa una questione vitale per gli stessi cittadini”. Come disse il vescovo di Messina Calogero La Piana dopo le frane e le tragedie del 2009 “non è colpa della natura. Le responsabilità sono terrene. Adesso è tempo di solidarietà e di soccorso. Ma deve pur essere indicata la vera colpa”.

Per Repubblica "l'ordinanza poteva essere eseguita"

Stando a Repubblica “il sindaco Di Giacinto “i proprietari avevano fatto ricorso al Tar e i giudici, a quanto ci risulta, non hanno deciso”. Ma secondo il giornale “non è così. Nel 2011 il Tar ha dichiarato la ‘perenzione’ del ricorso, ovvero il processo si è estinto per mancanza di attività delle parti”. Dunque, “l’ordinanza di demolizione poteva essere eseguita”, sostiene il quotidiano romano. Intanto “i due proprietari residenti a Palermo affittavano la casa alla famiglia Giordano”.

Per il primo cittadino “quella tragedia si poteva evitare”. Il fatto è che in molti comuni è difficile, ma veramente difficile vedere eseguiti gli ordini di demolizione. Il caso di Casteldaccia, insomma, è tutt’altro che isolato. Basta leggere ancora Repubblica: “Un monitoraggio avviato dal procuratore generale di Palermo, Scarpinato, è diventato un atto d’accusa: 75 comuni su 82 della provincia sono risultati inadempienti per le demolizioni …”.