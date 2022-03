Speciale Finlandia, ecco quanto vale il sostegno all'Ucraina

Helsinki, 23 mar. (askanews) - I finlandesi - ovvero il popolo più felice del mondo secondo il World Happiness Report - sono fortemente rattristati dagli eventi in Ucraina. Un sondaggio Citizens' Pulse commissionato dal governo mostra lo stress e le preoccupazioni per la sicurezza e l'economia di questo Paese che come l'Ucraina confina con il grande orso russo. Un 45% degli intervistati è preoccupato per gli effetti della crisi in Ucraina sulla sicurezza della Finlandia, mentre circa il 58% è preoccupato per il suo impatto sull'economia. Quasi la metà degli intervistati - il 48 per cento - è molto o abbastanza preoccupato per l'escalation della guerra.Forse anche per questo la Finlandia si è dimostra generosa in maniera esemplare nell'accoglienza dall'inizio dell'aggressione russa contro Kiev, partner di lunga data per Helsinki e oggi destinatario di assistenza umanitaria. Porte aperte per ben oltre 10 mila rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina. Certo una goccia nel mare se si pensa che la stima dell'ONU è che nei prossimi mesi ben 12 milioni di persone ne avranno bisogno. Ma già a febbraio il Paese ha concesso all'Ucraina un totale di 14 milioni di euro in finanziamenti aggiuntivi per la cooperazione allo sviluppo e l'assistenza umanitaria.Di essi 8,2 milioni attraverso l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e 3 milioni con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Ben 5,8 milioni saranno destinati alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito del Fondo di partenariato per un'Ucraina resiliente, coordinato dal Regno Unito, e al Piano d'azione del Consiglio d'Europa per l'Ucraina e alle attività del progetto dell'OSCE.Gran parte della popolazione ucraina soffre per la mancanza di acqua, cibo e medicinali e le persone non sono in grado di curare le ferite causate dalla guerra. Coloro che sono fuggiti dalle loro case hanno bisogno di protezione e alloggi di emergenza. Da notare che l'assistenza umanitaria finlandese fornita tramite il CICR viene utilizzata proprio per aiutare gli ucraini proprio in tal senso.Ma la storia di supporto finlandese a Kiev non inizia il 24 febbraio, ma ben prima. L'obiettivo dichiarato della Finlandia è stato negli anni migliorare la resilienza della società ucraina, che si riferisce alla sua capacità di rispondere a situazioni mutevoli. Helsinki ha fornito anche un sostegno a lungo termine alle riforme strutturali di Kiev per ripristinare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e garantire il rispetto del diritto internazionale; rafforzare le relazioni bilaterali tra Finlandia e Ucraina e ampliare la portata della cooperazione; rafforzare la resilienza della società e migliorare le condizioni di vita dei cittadini; nonché per rafforzare le relazioni tra l'Unione Europea e l'Ucraina.Il sostegno della Finlandia all'Ucraina nel 2014-2021 è stato di 70 milioni di euro. Il sostegno aggiuntivo aumenterà il sostegno totale a circa 85 milioni.(di Cristina Giuliano e Serena Sartini)