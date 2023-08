Spagna: Vox rompe il silenzio e sostiene Rubiales

(ANSA) - TOLEDO, 30 AGO - Dopo essere stato in silenzio per ben dieci giorni, il partito dell'estrema destra spagnola Vox si schiera a favore del presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, sospeso dalla Fifa per 90 giorni in seguito al bacio a Jenni Hermoso. "Denunciamo la caccia all'uomo politica e mediatica alla quale è personalmente sottoposto il signor Rubiales. E ci rifiutiamo di credere - scrive Vox su X - alla storia della sinistra che cerca di nascondere il fallimento della legge 'Sì è Sì' e di insabbiare coloro che l'hanno promossa, provocando il rilascio di massa dei colpevoli di reati sessuali". (ANSA).