SOTTOTITOLI Casa Bianca: Faremo di tutto per riportare Brittney Griner a casa

(Agenzia Vista) Washington, 05 agosto 2022 "Sotto la direzione del Presidente Biden, il Governo degli Stati Uniti continua a lavorare in modo aggressivo perseguendo ogni strada per riportare a casa Brittney Griner e ogni americano tenuto in ostaggio e ingiustamente detenuto in tutto il mondo. Come tutti sapete, abbiamo fatto un'offerta sostanziosa per riportare a casa lei e Paul Whelan. Esortiamo la Russia ad accettare tale proposta. Non posso condividere di più pubblicamente in questo momento, ma siamo disposti a fare ogni passo necessario per portare a casa la nostra gente, come abbiamo dimostrato con Trevor Reed", le parole della Casa Bianca sulla condanna della cestista statunitense in Russia. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev