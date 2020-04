Sondaggi sfavorevoli per Donald Trump 'bloccato' alla Casa Bianca

Milano, 30 apr. (askanews) - Scosso e forse innervosito dai nuovi sondaggi che lo dipingono come un perdente rispetto al suo rivale democratico Joe Biden, Donald Trump proverà a rilanciare la sua campagna elettorale la prossima settimana durante un viaggio in Arizona e con un'apparizione in un programma Tv.Bloccato alla Casa Bianca per settimane a causa della pandemia di coronavirus, il magnate e leader statunitense ha condiviso pubblicamente la sua frustrazione. "Sono alla Casa Bianca da diversi mesi e vorrei uscire", ha lamentato il presidente Usa.Il deconfinamento del miliardario repubblicano inizierà domenica con un'intervista-dibattito su Fox News. Mentre martedì, Trump è dovrebbe volare a Phoenix, in Arizona, per visitare un impianto di produzione di dispositivi medici. Quindi andrà in Ohio.Questo cambiamento di scenario darà al presidente l'opportunità di presentare la sua gestione della crisi del coronavirus sempre più criticata sotto una nuova luce, appena sei mesi prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre.Dopo una disastrosa conferenza stampa, durante la quale Trump aveva discusso della possibilità di iniettare disinfettante nei pazienti contaminati da Covid-19, la Casa Bianca ora preferisce concentrarsi su una prospettiva più incoraggiante: la riapertura dell'economia.Ma la media dei sondaggi nazionali mette il rivale Joe Biden al 48,3% e Donald Trump al 42%. "FALSE SURVEY, come nel 2016 (ma peggio)!" ha scritto Donald Trump in una pioggia di tweet mattutini attaccando giornalisti, democratici e coloro che, ha detto, hanno cercato di distruggere la sua presidenza avviando un'indagine sui suoi legami con la Russia.