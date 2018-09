Skripal: Cremlino, non prenderemo misure

(ANSA) - MOSCA, 14 SET - La Russia non intraprenderà "nessuna misura" nei confronti di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, i due cittadini russi accusati da Londra di aver avvelenato gli Skripal apparsi ieri in TV, poiché "non hanno violato alcuna legge in territorio russo e non abbiamo informazioni ufficiali sul fatto che lo abbiano fatto in altre parti del mondo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalle agenzie, ricordando che Londra si è rifiutata di cooperare con la Russia sul caso Skripal.