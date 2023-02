Singapore: avvistati cervi sambar ritenuti estinti da 70 anni

(ANSA) - SINGAPORE, 27 FEB - I cervi sambar, ritenuti sterminati ed estinti a Singapore negli anni '50, sono stati nuovamente avvistati, probabili discendenti di quelli fuggiti dagli zoo locali pubblici e privati negli anni '70. Lo afferma un recente studio condotto da 24 ricercatori di tutto il mondo, provenienti da istituzioni tra cui l'Università del Queensland e la Nanyang Technological University. Nel 1997, la Nature Society (Singapore) ha stimato in un rapporto che c'erano tre cervi allo stato brado. In un altro studio, del 2021, il National Parks Board ha innalzato la stima a circa 15 esemplari. L'animale è attualmente elencato come specie vulnerabile nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. La scoperta potrebbe influire, secondo gli esperti, sull'intero ecosistema della città-Stato. Chua, uno studioso di mammiferi presso il Museo di storia naturale Lee Kong Chian dell'Università nazionale di Singapore, ha dichiarato: "Il monitoraggio degli animali allo stato brado ci consente di prevedere cosa è probabile che accada alla popolazione di fauna selvatica a Singapore e di prendere decisioni appropriate sulla sua gestione". (ANSA).